Не смогли сохранить отношения: какие звездные пары расстались в 2025 году

2025 год оказался испытанием не только для страны, но и для личной жизни многих украинских знаменитостей. Десятки звездных пар неожиданно объявили о разводе.

Среди тех, кто не смог сохранить семью – известные певцы, актеры и телеведущие. Какие именно пары в этом году поставили точку в своих отношениях и что стало причиной их разводов – смотрите в материале 24 Канала.

Кто из украинских звезд развелся в 2025 году?

1 декабря шоу-бизнес всколыхнуло заявление лидера группы АНТИТЕЛА Тараса Тополи о разводе с женой Еленой после 12 лет вместе. У супругов осталось трое общих детей: сыновья Роман и Марк и дочь Мария. Несмотря на развод мужчина и женщина отметили, что будут нести одинаковую ответственность за будущее своих детей. Также известно, что супруги уже урегулировали имущественные и финансовые вопросы.

Тарас и Елена Тополи с детьми / Фото из фейсбука певца

Не меньшим шоком был разрыв актеров Натальи Денисенко и Андрея Фединчика, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к Силам обороны. Пара состояла в браке 8 лет.

В связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу брачные отношения между ними прекращены... В связи с отсутствием между сторонами взаимопонимания намерения сохранять семью они не имеют,

– указано в судебном решении о расторжении брака из Единого государственного реестра судебных решений.

У Натальи и Андрея остался общий сын. Пара вместе занимается воспитанием Андрюши.

Наталья Денисенко с мужем и сыном / Фото из инстаграма Андрея Фединчика

Для справки! Андрей Фединчик в сентябре 2025 года уволился из ВСУ. После сложной операции на позвоночнике военно-врачебная комиссия признала его непригодным к службе. Сейчас он продолжает помогать собратьям и вернулся к актерству.

Елена Светлицкая и Николай

После 10 лет брака с мужем также развелась актриса Елена Светлицкая. У супругов осталось двое общих дочерей Мария и Вера. Знаменитость рассказывала, что на разрыв повлияло много причин, одной из них была война и постоянные ссоры, что негативно отражалось на общей атмосфере дома. Елена отметила, что не хотела, чтобы дети росли в такой напряженной среде.

Елена Светлицкая с мужем и дочерьми / Фото из инстаграма актрисы

Также о разводе после 10 лет брака объявила бывшая участница группы Yuko, певица Юлия Юрина. Она разошлась с креативным продюсером Владом Байдуном.

Мы уже как три года не жили вместе и были другие отношения, у него уже другая семья, откладывали развод, вот в этом году сделали,

– рассказала певица в Threads.

Юлия Юрина и Влад Байдун / Фото из соцсетей певицы

Ольга Гобачева и Юрий Никитин

После 9 лет в браке о разводе заявили певица Ольга Гобачева и продюсер Юрий Никитин.

Это взаимная история. Большим инициатором в финале была Оля, но она просто выразила мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от тех отношений, которые были. Нам нужно какое-то время, возможно – перезагрузка. Третьих лиц в этой истории не было,

– подчеркнул Юрий в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / Фото из инстаграма продюсера

Стоит отметить, что это уже второй развод супругов. Впервые они поженились в 2007 году, но через два года разошлись. В 2011 году Юрий и Ольга возобновили отношения, а в 2016-м снова поженились. У пары есть две дочери – Полина и Серафима.

Яна Глущенко и Олег Збаращук

Экс-участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко развелась с продюсером Олегом Збаращуком, от которого родила сына Тамерлана. Они были в отношениях девять лет, восемь из которых – в браке.

Яна Глущенко и Олег Збаращук с сыном / Фото из инстаграма юмористки

Роман Сасанчин и Иванна

Победитель 10 сезона "Голоса страны" Роман Сасанчин и его жена Иванна тоже подали документы на развод. Женщина признавалась, что причин для этого было несколько, однако заверила, что это не из-за измены. У супругов осталась дочь Элизабет.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / Фото из инстаграма блогера

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

В марте о разводе объявил телеведущий Дмитрий Комаров. Он разошелся с "Мисс Украина-2016" Александрой Кучеренко после 6 лет в браке.

Никто никого не предал. Не обманул. Не ушел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить,

– написал Комаров в своем инстаграме.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото из инстаграма телеведущего

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых пар в 2025 году стали победительница "Холостяка-13" Инна Белень и Александр Терен. После проекта они продолжили строить отношения, однако впоследствии приняли решение "идти разными дорогами". Правда, их расставание не обошлось без публичных конфликтов. Теперь, как известно, Инна и Александр не поддерживают связь. У девушки сейчас новые отношения.

Инна Белень и Александр Терен / Фото СТБ

Еще более драматичным стал развод звезды "Лиги смеха" и военнослужащего Виктора Розового и модели Ольги Мерзликиной. Пара в марте 2024 года отпраздновала свадьбу, а мае 2025 года они объявили о разводе. Причиной разрыва стали измены мужчины.

Сначала бывшие супруги не планировали публично вдаваться в детали развода, но в августе Виктор Розовый неожиданно дал большое интервью, где рассказал интимные подробности их с Ольгой жизни.

Вскоре Ольга Мерзликина решила ответить – ее версию об отношениях можно услышать в интервью на ютуб-канале Маши Ефросининой.

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый / Фото из инстаграма

Иван Люленов и Елизавета Кравченко

Еще один участник "Лиги смеха" Иван Люленов, который параллельно развивает музыкальную карьеру, также рассказал о завершении своих отношений. После трех лет вместе он и танцовщица Елизавета Кравченко, решили пойти разными путями.

Мы разошлись по взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь,

– отметили артисты.

Иван Люленов и Елизавета Кравченко / Фото из инстаграма

Даниил Мирешкин и Ксения Данилова

Актер и военнослужащий Даниил Мирешкин, который снимался в фильме "Черный ворон" и сериале "Я – Надежда", развелся с актрисой Ксенией Даниловой. По словам мужчины, трудности в отношениях с женой начались еще до начала полномасштабного вторжения, а большая война только обострила проблемы в их паре. У Даниила и Ксении осталась общая дочь Василиса, которая родилась в 2019 году.

Даниил Мирешкин с Ксенией Даниловой / Фото из соцсетей

Алена Шоптенко и Алексей Иванов

Долгое время в сети ходили слухи, что танцовщица Алена Шоптенко развелись со своим вторым мужем, предпринимателем в сфере рекламы и маркетинга Алексеем Ивановым. Знаменитость впервые подтвердила эту информацию. Пара обручилась в 2016 году, но во время полномасштабного вторжения они официально расторгли брак.

Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер – другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться,

– объяснила Шоптенко в интервью, которое вышло на ютуб-канале Марички Падалко.

У Елены и Алексея есть общий сын Алексей, которому в июне этого года исполнилось 7 лет.

Алексей Иванов и Алена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграма танцовщицы

В этом году впервые о разводе также объявил телеведущий Евгений Фешак. Оказалось, что в 2024 году он разошелся с солисткой группы "Дилайс". Пара прожила в браке более 13 лет, однако в подробности разрыва Евгений решил не вдаваться.

Евгений Фешак с женой Натальей / Фото из инстаграма женщины

Актер Дмитрий Линартович, который с первых дней российского вторжения стал на защиту Украины, тоже в этом году признался, что развелся с женой. Женщина с сыновьями сейчас живет за океаном. Кроме того, ходят слухи, что Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись после трех лет вместе, однако официально пара не подтвердила эту информацию.