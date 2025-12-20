Не смогли сохранить отношения: какие звездные пары расстались в 2025 году
- 2025 год стал годом разводов для многих украинских звездных пар, включая Тараса и Елену Тополи, которые разошлись после 12 лет вместе.
- Среди других известных разводов - актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, Ольга Гобачева и Юрий Никитин, а также телеведущий Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко.
-
2025 год оказался испытанием не только для страны, но и для личной жизни многих украинских знаменитостей. Десятки звездных пар неожиданно объявили о разводе.
Среди тех, кто не смог сохранить семью – известные певцы, актеры и телеведущие. Какие именно пары в этом году поставили точку в своих отношениях и что стало причиной их разводов – смотрите в материале 24 Канала.
Вас также может заинтересовать Свадьба года: кто из украинских звезд сказал друг другу заветное "да"
Кто из украинских звезд развелся в 2025 году?
1 декабря шоу-бизнес всколыхнуло заявление лидера группы АНТИТЕЛА Тараса Тополи о разводе с женой Еленой после 12 лет вместе. У супругов осталось трое общих детей: сыновья Роман и Марк и дочь Мария. Несмотря на развод мужчина и женщина отметили, что будут нести одинаковую ответственность за будущее своих детей. Также известно, что супруги уже урегулировали имущественные и финансовые вопросы.
Не меньшим шоком был разрыв актеров Натальи Денисенко и Андрея Фединчика, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к Силам обороны. Пара состояла в браке 8 лет.
В связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу брачные отношения между ними прекращены... В связи с отсутствием между сторонами взаимопонимания намерения сохранять семью они не имеют,
– указано в судебном решении о расторжении брака из Единого государственного реестра судебных решений.
У Натальи и Андрея остался общий сын. Пара вместе занимается воспитанием Андрюши.
Для справки! Андрей Фединчик в сентябре 2025 года уволился из ВСУ. После сложной операции на позвоночнике военно-врачебная комиссия признала его непригодным к службе. Сейчас он продолжает помогать собратьям и вернулся к актерству.
Елена Светлицкая и Николай
После 10 лет брака с мужем также развелась актриса Елена Светлицкая. У супругов осталось двое общих дочерей Мария и Вера. Знаменитость рассказывала, что на разрыв повлияло много причин, одной из них была война и постоянные ссоры, что негативно отражалось на общей атмосфере дома. Елена отметила, что не хотела, чтобы дети росли в такой напряженной среде.
Также о разводе после 10 лет брака объявила бывшая участница группы Yuko, певица Юлия Юрина. Она разошлась с креативным продюсером Владом Байдуном.
Мы уже как три года не жили вместе и были другие отношения, у него уже другая семья, откладывали развод, вот в этом году сделали,
– рассказала певица в Threads.
Ольга Гобачева и Юрий Никитин
После 9 лет в браке о разводе заявили певица Ольга Гобачева и продюсер Юрий Никитин.
Это взаимная история. Большим инициатором в финале была Оля, но она просто выразила мнение, которое было у нас обоих. Мы устали от тех отношений, которые были. Нам нужно какое-то время, возможно – перезагрузка. Третьих лиц в этой истории не было,
– подчеркнул Юрий в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк.
Стоит отметить, что это уже второй развод супругов. Впервые они поженились в 2007 году, но через два года разошлись. В 2011 году Юрий и Ольга возобновили отношения, а в 2016-м снова поженились. У пары есть две дочери – Полина и Серафима.
Яна Глущенко и Олег Збаращук
Экс-участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко развелась с продюсером Олегом Збаращуком, от которого родила сына Тамерлана. Они были в отношениях девять лет, восемь из которых – в браке.
Роман Сасанчин и Иванна
Победитель 10 сезона "Голоса страны" Роман Сасанчин и его жена Иванна тоже подали документы на развод. Женщина признавалась, что причин для этого было несколько, однако заверила, что это не из-за измены. У супругов осталась дочь Элизабет.
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
В марте о разводе объявил телеведущий Дмитрий Комаров. Он разошелся с "Мисс Украина-2016" Александрой Кучеренко после 6 лет в браке.
Никто никого не предал. Не обманул. Не ушел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить,
– написал Комаров в своем инстаграме.
Пожалуй, одной из самых обсуждаемых пар в 2025 году стали победительница "Холостяка-13" Инна Белень и Александр Терен. После проекта они продолжили строить отношения, однако впоследствии приняли решение "идти разными дорогами". Правда, их расставание не обошлось без публичных конфликтов. Теперь, как известно, Инна и Александр не поддерживают связь. У девушки сейчас новые отношения.
Еще более драматичным стал развод звезды "Лиги смеха" и военнослужащего Виктора Розового и модели Ольги Мерзликиной. Пара в марте 2024 года отпраздновала свадьбу, а мае 2025 года они объявили о разводе. Причиной разрыва стали измены мужчины.
Сначала бывшие супруги не планировали публично вдаваться в детали развода, но в августе Виктор Розовый неожиданно дал большое интервью, где рассказал интимные подробности их с Ольгой жизни.
К теме После резонансного интервью: Виктор Розовый впервые вышел на связь с аудиторией
Вскоре Ольга Мерзликина решила ответить – ее версию об отношениях можно услышать в интервью на ютуб-канале Маши Ефросининой.
Иван Люленов и Елизавета Кравченко
Еще один участник "Лиги смеха" Иван Люленов, который параллельно развивает музыкальную карьеру, также рассказал о завершении своих отношений. После трех лет вместе он и танцовщица Елизавета Кравченко, решили пойти разными путями.
Мы разошлись по взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь,
– отметили артисты.
Даниил Мирешкин и Ксения Данилова
Актер и военнослужащий Даниил Мирешкин, который снимался в фильме "Черный ворон" и сериале "Я – Надежда", развелся с актрисой Ксенией Даниловой. По словам мужчины, трудности в отношениях с женой начались еще до начала полномасштабного вторжения, а большая война только обострила проблемы в их паре. У Даниила и Ксении осталась общая дочь Василиса, которая родилась в 2019 году.
Алена Шоптенко и Алексей Иванов
Долгое время в сети ходили слухи, что танцовщица Алена Шоптенко развелись со своим вторым мужем, предпринимателем в сфере рекламы и маркетинга Алексеем Ивановым. Знаменитость впервые подтвердила эту информацию. Пара обручилась в 2016 году, но во время полномасштабного вторжения они официально расторгли брак.
Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, мой партнер – другую. Вопрос в том, что надо сначала договариваться,
– объяснила Шоптенко в интервью, которое вышло на ютуб-канале Марички Падалко.
У Елены и Алексея есть общий сын Алексей, которому в июне этого года исполнилось 7 лет.
В этом году впервые о разводе также объявил телеведущий Евгений Фешак. Оказалось, что в 2024 году он разошелся с солисткой группы "Дилайс". Пара прожила в браке более 13 лет, однако в подробности разрыва Евгений решил не вдаваться.
Актер Дмитрий Линартович, который с первых дней российского вторжения стал на защиту Украины, тоже в этом году признался, что развелся с женой. Женщина с сыновьями сейчас живет за океаном. Кроме того, ходят слухи, что Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись после трех лет вместе, однако официально пара не подтвердила эту информацию.