Не змогли зберегти стосунки: які зіркові пари розлучилися у 2025 році

2025 рік виявився випробуванням не лише для країни, а й для особистого життя багатьох українських знаменитостей. Десятки зіркових пар несподівано оголосили про розлучення.

Серед тих, хто не зміг зберегти сім'ю – відомі співаки, актори та телеведучі. Які саме пари цього року поставили крапку у своїх стосунках і що стало причиною їхніх розлучень – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Хто з українських зірок розлучився у 2025 році?

1 грудня шоубізнес сколихнула заява лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі про розлучення з дружиною Оленою після 12 років разом. У подружжя залишилося троє спільних дітей: сини Роман і Марк та донька Марія. Попри розлучення чоловік та жінка наголосили, що нестимуть однакову відповідальність за майбутнє своїх дітей. Також відомо, що подружжя вже врегулювало майнові та фінансові питання.

Тарас і Олена Тополі з дітьми / Фото з фейсбуку співака

Не меншим шоком був розрив акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, який з початку повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони. Пара перебувала у шлюбі 8 років.

У зв'язку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного шлюбні відносини між ними припинені… У зв'язку з відсутністю між сторонами взаєморозуміння наміру зберігати сім'ю вони не мають,

– зазначено у судовому рішенні про розірвання шлюбу з Єдиного державного реєстру судових рішень.

У Наталки та Андрія залишився спільний син. Пара разом займається вихованням Андрійка.

Наталка Денисенко з чоловіком та сином / Фото з інстаграму Андрія Федінчика

Для довідки! Андрій Федінчик у вересні 2025 року звільнився з ЗСУ. Після складної операції на хребті військово-лікарська комісія визнала його непридатним до служби. Зараз він продовжує допомагати побратимам і повернувся до акторства.

Олена Світлицька та Микола

Після 10 років шлюбу з чоловіком також розлучилася акторка Олена Світлицька. У подружжя залишилося двоє спільних доньок Марія та Віра. Знаменитість розповідала, що на розрив вплинуло багато причин, однією з них була війна та постійні сварки, що негативно відображалося на загальній атмосфері вдома. Олена ж наголосила, що не хотіла, щоб діти в такому напруженому середовищі зростали.

Олена Світлицька з чоловіком та донечками / Фото з інстаграму акторки

Також про розлучення після 10 років шлюбу оголосила колишня учасниця гурту Yuko, співачка Юлія Юріна. Вона розійшлася з креативним продюсером Владом Байдуном.

Ми вже як три роки не жили разом і були інші стосунки, в нього вже інша сім'я, відкладали розлучення, ось цього року зробили,

– розповіла співачка в Threads.

Юлія Юріна та Влад Байдун / Фото з соцмереж співачки

Ольга Гобачова та Юрій Нікітін

Після 9 років у шлюбі про розлучення заявили співачка Ольга Гобачова та продюсер Юрій Нікітін.

Це взаємна історія. Більшим ініціатором у фіналі була Оля, але вона просто висловила думку, яка була в нас обох. Ми втомилися від тих стосунків, які були. Нам потрібен якийсь час, можливо – перезавантаження. Третіх осіб в цій історії не було,

– наголосив Юрій в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / Фото з інстаграму продюсера

Варто зазначити, що це вже друге розлучення подружжя. Вперше вони одружилися у 2007 році, але через два роки розійшлися. У 2011 році Юрій та Ольга відновили стосунки, а у 2016-му знову побралися. У пари є дві доньки – Поліна та Серафима.

Яна Глущенко та Олег Збаращук

Ексучасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко розлучилася з продюсером Олегом Збаращуком, від якого народила сина Тамерлана. Вони були у стосунках дев'ять років, вісім з яких – у шлюбі.

Яна Глущенко та Олег Збаращук з сином / Фото з інстаграму гумористки

Роман Сасанчин та Іванна

Переможець 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин і його дружина Іванна теж подали документи на розлучення. Жінка зізнавалась, що причин для цього було декілька, проте запевнила, що це не через зраду. У подружжя залишилася донька Елізабет.

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / Фото з інстаграму блогерки

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко

У березні про розлучення оголосив телеведучий Дмитро Комаров. Він розійшовся з "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко після 6 років у шлюбі.

Ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти,

– написав Комаров у своєму інстаграмі.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму телеведучого

Мабуть, однією із найбільш обговорюваних пар у 2025 році стали переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь та Олександр Терен. Після проєкту вони продовжили будувати стосунки, проте згодом ухвалили рішення "йти різними дорогами". Щоправда, їхнє розставання не обійшлося без публічних конфліктів. Тепер, як відомо, Інна та Олександр не підтримують зв'язок. У дівчини зараз нові стосунки.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен / Фото СТБ

Ще більш драматичним стало розлучення зірки "Ліги сміху" та військовослужбовця Віктора Розового і моделі Ольги Мерзлікіної. Пара у березні 2024 року відсвяткувала весілля, а травні 2025 року вони оголосили про розлучення. Причиною розриву стали зради чоловіка.

Спершу колишнє подружжя не планувало публічно вдаватися в деталі розлучення, та в серпні Віктор Розовий неочікувано дав велике інтерв'ю, де розповів інтимні подробиці їхнього з Ольгою життя.

Невдовзі Ольга Мерзлікіна вирішила відповісти – її версію про стосунки можна почути в інтерв'ю на ютуб-каналі Маші Єфросиніної.

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий / Фото з інстаграму

Іван Люлєнов та Єлизавета Кравченко

Ще один учасник "Ліги сміху" Іван Люлєнов, який паралельно розвиває музичну кар'єру, також розповів про завершення своїх стосунків. Після трьох років разом він і танцівниця Єлизавета Кравченко, вирішили піти різними шляхами.

Ми розійшлись по дорослому та залишились в гарних стосунках. Ніяких скандалів і негативу між нами немає. Ми вдячні один одному за цей шлях,

– зазначили артисти.

Іван Люлєнов та Єлизавета Кравченко / Фото з інстаграму

Данііл Мірешкін і Ксенія Данілова

Актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін, який знімався в фільмі "Чорний ворон" і серіалі "Я – Надія", розлучився з акторкою Ксенією Даніловою. За словами чоловіка, труднощі в стосунках з дружиною розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення, а велика війна лише загострила проблеми у їхній парі. В Данііла та Ксенії залишилася спільна донька Василіса, яка народилася у 2019 році.

Данііл Мірешкін із Ксенією Даніловою / Фото з соцмереж

Олена Шоптенко та Олексій Іванов

Тривалий час у мережі ходили чутки про те, що танцівниця Олена Шоптенко розлучилися зі своїм другим чоловіком, підприємцем у сфері реклами та маркетингу Олексієм Івановим. Знаменитість вперше підтвердила цю інформацію. Пара побралася у 2016 році, та під час повномасштабного вторгнення вони офіційно розірвали шлюб.

Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер – іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися,

– пояснила Шоптенко в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко.

В Олени та Олексія є спільний син Олексій, якому у червні цього року виповнилося 7 років.

Олексій Іванов та Олена Шоптенко з сином / Фото з інстаграму танцівниці

Цьогоріч вперше про розлучення також оголосив телеведучий Євген Фешак. Виявилося, що у 2024 році він розійшовся з солісткою гурту "Ділайс". Пара прожила у шлюбі понад 13 років, проте в подробиці розриву Євген вирішив не вдаватися.

Євген Фешак з дружиною Наталією / Фото з інстаграму жінки

Актор Дмитро Лінартович, який з перших днів російського вторгнення став на захист України, теж цьогоріч зізнався, що розлучився з дружиною. Жінка з синами нині мешкає за океаном. Крім того, ходять чутки, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна розійшлися після трьох років разом, проте офіційно пара не підтвердила цю інформацію.