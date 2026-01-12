Предательница Регина Тодоренко назвала тяжелую болезнь, с которой борется много лет
- Регина Тодоренко много лет страдает сколиозом и делится советами, как бороться с болезнью.
- Тодоренко замалчивает войну в Украине и сосредотачивается на своей личной жизни в России.
Регина Тодоренко, которая цинично замалчивает войну в Украине, пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что длительное время учится жить с болью.
Регина Тодоренко отреагировала на комментарий подписчицы о болях в спине, которые длятся уже 20 лет. И призналась, что это для нее близкая тема. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-страницу предательницы.
Ведущая написала, что живет со сколиозом уже много лет. За это время она научилась, как бороться с болезнью. Регина Тодоренко посоветовала обратиться к психологу, регулярно тренироваться и делать массаж, лежать на твердых поверхностях и выбрать твердый матрас.
Я точно знаю, что жизнь с меньшей болью возможна,
– подытожила ведущая.
Регина Тодоренко делает вид, что является эмпатичной и заботливой, однако когда речь заходит об Украине – она выбирает замалчивать события и закрывать глаза на трагедии, происходящие там, где она родилась, выросла и стала популярной.
Из-за российских обстрелов в Одессе в декабре 2025 местами несколько дней подряд не было света – об этом писал начальник Одесской ОГА. Но, как и обычно, предательнице безразлично.
Регина Тодоренко замалчивает войну
- Регина Тодоренко родилась в Одессе, училась в родном городе, а также в столице. В Украине началась ее карьера как певицы и ведущей: она была солисткой группы Real O, работала в шоу "Орел и решка".
- Со временем Регина Тодоренко перебралась в Россию, где вышла замуж. После начала полномасштабного вторжения она избегала четких высказываний, лицемерно высказывалась о "мире во всем мире" и намекала, что не говорит о политике из-за мужа-россиянина.
- В 2022 году против Регины Тодоренко ввели санкции за антиукраинскую позицию. Поговаривают, что предательница получила российский паспорт. Она продолжает замалчивать события войны и показывать взамен роскошную жизнь.