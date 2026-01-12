Регина Тодоренко, которая цинично замалчивает войну в Украине, пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она призналась, что длительное время учится жить с болью.

Регина Тодоренко отреагировала на комментарий подписчицы о болях в спине, которые длятся уже 20 лет. И призналась, что это для нее близкая тема. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-страницу предательницы.

К слову За 5 лет ни слова о войне: где сейчас Жанна Бадоева, которая находится под санкциями

Ведущая написала, что живет со сколиозом уже много лет. За это время она научилась, как бороться с болезнью. Регина Тодоренко посоветовала обратиться к психологу, регулярно тренироваться и делать массаж, лежать на твердых поверхностях и выбрать твердый матрас.

Я точно знаю, что жизнь с меньшей болью возможна,

– подытожила ведущая.

Регина Тодоренко делает вид, что является эмпатичной и заботливой, однако когда речь заходит об Украине – она выбирает замалчивать события и закрывать глаза на трагедии, происходящие там, где она родилась, выросла и стала популярной.

Из-за российских обстрелов в Одессе в декабре 2025 местами несколько дней подряд не было света – об этом писал начальник Одесской ОГА. Но, как и обычно, предательнице безразлично.

Регина Тодоренко замалчивает войну