Не только хиты: Рианна, Бейонсе и другие певицы, построившие собственные бизнес-империи
Их имена известны во всем мире, а их продукцию покупают даже те, кто никогда не слушал их песен. Некоторым звездам удалось превратить популярность в бизнес, который стал не менее известным, чем их музыка.
Музыкальные награды, мировые турне и миллионы поклонников – это лишь часть того, чего добились эти артистки. За кулисами они развивают собственные компании и создают бренды, которые конкурируют с большими игроками индустрии. 24 Канал собрал истории знаменитых певиц, которые построили собственные бизнес-империи и доказали, что их таланты не ограничиваются музыкой.
Рианна
Рианна – одна из самых успешных певиц, сумевших построить бизнес далеко за пределами музыкальной индустрии. В 2017 году она основала косметический бренд Fenty Beauty, который привлек внимание благодаря широкой палитре оттенков тональных средств. Звезда хотела, чтобы косметикой могли пользоваться люди с разными оттенками кожи, ведь раньше на рынке не хватало такого выбора.
Однако на этом артистка не остановилась. В 2018 году она запустила бренд нижнего белья Savage X Fenty, который сделал ставку на разнообразие фигур и размеров. Впоследствии к ее бизнес-направлениям присоединились Fenty Skin, Fenty Hair и парфюмерия.
Рианна лично участвует в развитии своих брендов, появляется в рекламных кампаниях и представляет новые коллекции. Ее имя давно ассоциируется не только с музыкальными хитами, но и с мировой индустрией красоты и моды.
Бейонсе
Бейонсе также решила не ограничиваться музыкальной карьерой. Еще в 2010 году она основала компанию Parkwood Entertainment, которая занимается управлением ее творческими проектами, производством музыки, фильмов и концертных шоу.
В 2024 году певица представила собственный бренд средств по уходу за волосами Cécred. Идея проекта связана с личной историей артистки, ведь она неоднократно рассказывала о значении волос в своей семье и о детстве, проведенном в парикмахерской матери.
В том же году Бейонсе вышла на рынок алкогольных напитков со своей маркой виски SirDavis. Таким образом, артистка охватила сразу несколько отраслей – от развлечений и красоты до премиального алкоголя.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес давно превратила свое имя в узнаваемый бренд. Певица, актриса и танцовщица решила использовать интерес публики к своей внешности и в 2021 году запустила косметический бренд JLo Beauty.
Первую коллекцию составили средства по уходу за кожей: сыворотки, кремы, маски и продукты для сияния лица. Особое внимание привлекла идея так называемого J.Lo Glow – эффекта сияющей кожи, который давно стал визитной карточкой знаменитости.
Впоследствии ассортимент расширился за счет средств по уходу за телом. Лопес также развивает другие коммерческие направления, в частности парфюмерию, и сотрудничает с модными и косметическими компаниями.
Мадонна
Мадонна неоднократно доказывала, что умеет превращать свой сценический образ в коммерческие проекты. Еще в 2010 году она вместе с дочерью Лурдес запустила модную линейку Material Girl, которая продавалась в американской сети универмагов Macy's.
Коллекция включала одежду, обувь, сумки и украшения. К созданию проекта присоединилась компания Iconix Brand Group, а сама Мадонна участвовала в формировании стилистики и концепции бренда.
Позже певица представила собственную линейку косметики по уходу за кожей MDNA Skin. Также она пробовала свои силы в фитнес-индустрии, развивая сеть спортивных клубов Hard Candy Fitness. Не все ее бизнес-инициативы оказались долгосрочными, однако Мадонна остается одной из артисток, которые активно выходили за пределы музыкального рынка.
Леди Гага
Леди Гага известна своими экстравагантными сценическими образами, поэтому запуск собственной косметики казался вполне логичным шагом. В 2019 году артистка представила бренд Haus Laboratories, который впоследствии получил название Haus Labs by Lady Gaga.
Сначала продукция продавалась через Amazon, а в 2022 году марка претерпела масштабное обновление и вышла на рынок Sephora. В ассортименте появились тональные средства, помады, карандаши для глаз, бронзеры и другая декоративная косметика.
Для Гаги макияж – это не просто способ изменить внешность, а инструмент самовыражения. Именно эту идею она заложила в концепцию бренда. В октябре 2026 года стало известно, что артистка также заняла должность генерального директора Haus Labs, усилив свое участие в управлении компанией.
Селена Гомес
Селена Гомес сумела превратить свою философию красоты в успешный бизнес. В 2020 году она основала косметический бренд Rare Beauty, который с самого начала должен был отличаться от привычных марок декоративной косметики.
Его главная идея – отказ от недостижимых стандартов внешности и поощрение людей принимать себя такими, какие они есть. Селена лично участвует в продвижении продукции, а бренд постепенно расширяет ассортимент.
Особенностью бизнеса стала и благотворительная составляющая. Вместе с Rare Beauty артистка создала Rare Impact Fund, который поддерживает инициативы в сфере психического здоровья молодежи. В частности, 1% от всех продаж Rare Beauty направляется в фонд.
Джессика Симпсон
История Джессики Симпсон – еще один пример того, как певица может стать успешной предпринимательницей. В 2005 году она основала собственный модный бренд Jessica Simpson Collection, который со временем превратился в масштабный лайфстайл-бизнес.
Изначально бренд специализировался на обуви, однако постепенно ассортимент расширился за счет одежды, сумок, аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома. К созданию коллекций также присоединилась мама артистки Тина Симпсон.
Масштабы проекта были впечатляющими: в 2015 году компания, приобретшая контрольный пакет акций бренда, сообщала о годовом объеме розничных продаж примерно в миллиард долларов. Важно, что речь идет именно об общих продажах продукции, а не о личном заработке Джессики.
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