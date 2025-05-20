Беременная Рианна и A$AP Rocky поразили своим появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Беременная Рианна появилась на Каннском кинофестивале, чтобы поддержать своего мужа A$AP Rocky, который сыграл главную роль в фильме "С вершин до низин", режиссером которого стал Спайк Ли. В ленте также снялся Дензел Вашингтон.

Пара поразила своим появлением на Каннском кинофестивале. Рианна и A$AP Rocky выглядели влюбленными и счастливыми, информирует Show 24.

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Для события Рианна выбрала голубое длинное платье Alaïa, которое подчеркивало ее беременный животик, и туфли на каблуках. Она дополнила свой образ украшениями: серьгами и кольцами. Певица сделала нюдовый макияж, а волосы собрала в пучок. A$AP Rocky пришел на Каннский кинофестиваль в элегантном черном костюме от Saint Laurent, белой рубашке, галстуке и туфлях. Рэпер надел серьги и очки, а к пиджаку прикрепил брошь.

Рианна и A$AP Rocky на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images

Пока Рианна и A$AP Rocky шли по лестнице, рэпер держал зонтик, чтобы не промокнуть. Они держались за руки, певица также поглаживала беременный животик. На видео слышно, как публика восклицала, когда появились супруги.

Кстати! Рианна объявила о третьей беременности на Met Gala, который состоялся 5 мая в Нью-Йорке.

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