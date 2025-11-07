В Россию с концертом едет легенда 2000-х годов – рэпер K-Maro
- Рэпер K-Maro выступит в Москве на "ВТБ Арене" 6 июня 2026 года, его шоу будет эксклюзивным и единственным в России.
- Исполнитель имеет особые требования относительно своего пребывания, включая номер в гостинице возле Кремля и досуг на воде.
K-Maro – это канадский певец ливанского происхождения, который известен хитом Femme Like You. Что стало толчком к такому решению артиста неизвестно, однако российские СМИ уже успели распространить анонс выступления.
Известно, что артист должен выступить в Москве на "ВТБ Арене" 6 июня 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал Mash.
Настоящее имя рэпера – Сирил Камар. Как отмечают СМИ, переговоры относительно выступления исполнителя в Москве продолжались около месяца. Шоу K-Maro якобы должно быть эксклюзивным и единственным в России.
Артист, кроме уже известных хитов, также должен представить новый альбом, который выпустил на прошлой неделе. Оказалось, что K-Maro даже выдвинул особые условия относительно своего пребывания в стране-террористке.
Новый альбом K-Maro: смотрите видео онлайн
Телеграмм-канал пишет, что артист попросил номер в гостинице возле Кремля, а также желает искупаться в Москве-реке, поесть итальянской кухни, сходить на баскетбол и организовать досуг на воде.
Такое решение исполнителя довольно странное, ведь в 2021 году он приезжал в Украину и дал интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь". Он рассказал, что имеет друга-украинца, который много рассказывал ему об Украине и обрадовался, что тот начал гастролировать на его Родине.
Кто из мировых звезд ездит в Россию?
- В конце сентября в стране-террористке выступил американский певец Джейсон Деруло. Со сцены исполнитель заявил, что хочет включить Москву в свой мировой тур The Last Dance World Tour.
- А уже в начале декабря в Москву должна приехать звезда "Людей Икс" – Фамке Янссен.
- Кроме того, в Россию во время войны в Украине приезжают и известные турецкие актеры: Бурак Озчивит, Ханде Эрчел и Хафсанур Санджактутан.