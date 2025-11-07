До Росії з концертом їде легенда 2000-х років – репер K-Maro

K-Maro – це канадський співак ліванського походження, який відомий хітом Femme Like You. Що стало поштовхом до такого рішення артиста невідомо, однак російські ЗМІ вже встигли поширити анонс виступу.

Відомо, що артист має виступи у Москві на "ВТБ Арені" 6 червня 2026 року, пише 24 Канал із посиланням на російський телеграм-канал Mash.

Зверніть увагу На тлі росіян в топі чартів: користувачі соцмереж назвали найкращі українські треки

Справжнє ім'я репера – Сіріл Камар. Як зазначають ЗМІ, переговори щодо виступу виконавця у Москві тривали близько місяця. Шоу K-Maro нібито має бути ексклюзивним і єдиним у Росії.

Артист, окрім уже відомих хітів, також має представити новий альбом, який випустив минулого тижня. Виявилось, що K-Maro навіть висунув особливі умови щодо свого перебування у країні-терористці.

Новий альбом K-Maro: дивіться відео онлайн

Телеграм-канал пише, що артист попросив номер у готелі біля Кремля, а також бажає покупатись у Москві-ріці, поїсти італійської кухні, сходити на баскетбол і організувати дозвілля на воді.

Таке рішення виконавця є доволі дивним, адже у 2021 році він приїжджав до України й дав інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя". Він розповів, що має друга-українця, який багато розповідав йому про Україну та зрадів, що той почав гастролювати на його Батьківщині.

