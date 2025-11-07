Відомо, що артист має виступи у Москві на "ВТБ Арені" 6 червня 2026 року, пише 24 Канал із посиланням на російський телеграм-канал Mash.
Справжнє ім'я репера – Сіріл Камар. Як зазначають ЗМІ, переговори щодо виступу виконавця у Москві тривали близько місяця. Шоу K-Maro нібито має бути ексклюзивним і єдиним у Росії.
Артист, окрім уже відомих хітів, також має представити новий альбом, який випустив минулого тижня. Виявилось, що K-Maro навіть висунув особливі умови щодо свого перебування у країні-терористці.
Новий альбом K-Maro: дивіться відео онлайн
Телеграм-канал пише, що артист попросив номер у готелі біля Кремля, а також бажає покупатись у Москві-ріці, поїсти італійської кухні, сходити на баскетбол і організувати дозвілля на воді.
Таке рішення виконавця є доволі дивним, адже у 2021 році він приїжджав до України й дав інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя". Він розповів, що має друга-українця, який багато розповідав йому про Україну і зрадів, що той почав гастролювати на його Батьківщині.
Хто зі світових зірок їздить до Росії?
- Наприкінці вересня у країні-терористці виступив американський співак Джейсон Деруло. Зі сцени виконавець заявив, що хоче включити Москву до свого світового туру The Last Dance World Tour.
- А вже на початку грудня до Москви має приїхати зірка "Людей Ікс" – Фамке Янссен.
- Крім того, до Росії під час війни в України приїздять і відомі турецькі актори: Бурак Озчивіт, Ханде Ерчел і Хафсанур Санджактутан.