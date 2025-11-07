Известно, что артист должен выступить в Москве на "ВТБ Арене" 6 июня 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал Mash.

Настоящее имя рэпера – Сирил Камар. Как отмечают СМИ, переговоры относительно выступления исполнителя в Москве продолжались около месяца. Шоу K-Maro якобы должно быть эксклюзивным и единственным в России.

Артист, кроме уже известных хитов, также должен представить новый альбом, который выпустил на прошлой неделе. Оказалось, что K-Maro даже выдвинул особые условия относительно своего пребывания в стране-террористке.

Новый альбом K-Maro: смотрите видео онлайн

Телеграмм-канал пишет, что артист попросил номер в гостинице возле Кремля, а также желает искупаться в Москве-реке, поесть итальянской кухни, сходить на баскетбол и организовать досуг на воде.

Такое решение исполнителя довольно странное, ведь в 2021 году он приезжал в Украину и дал интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь". Он рассказал, что имеет друга-украинца, который много рассказывал ему об Украине и обрадовался, что тот начал гастролировать на его Родине.

