Роба Райнера с женой убил их сын, – СМИ
- Вероятным подозреваемым в убийстве актера Роба Райнера и его жены является их сын Ник, но полиция это не подтверждает.
- Ник Райнер ранее рассказывал о своей наркотической зависимости, которая началась в подростковом возрасте.
В СМИ появилась информация, что вероятным подозреваемым в убийстве американского актера и режиссера Роба Райнера и его жены Мишель является их сын Ник. Однако полиция пока это не подтверждает.
Пишет 24 Канал со ссылкой на People. Издание ссылается на источники, которые общались с семьей убитых.
Не пропустите Знаменитого режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в собственном доме
В воскресенье, 14 декабря, пожарную службу Лос-Анджелеса вызвали к дому. По прибытии они обнаружили тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины. Источники подтвердили, что это были Роб Райнер и его жена Мишель.
По сообщению полиции, 32-летний сын Райнеров, Ник, жив, его допрашивают. Однако пока никого не арестовали.
Отметим, что в 2016 году в интервью журналу People Ник рассказывал о наркотической зависимости, с которой борется много лет. Проблемы начались в подростковом возрасте, парень даже жил на улице.
Сын Райнеров делился, что примерно с 15 лет ездил на велосипеде в реабилитационный центр. Однако зависимость росла, поэтому Ник отдалялся от дома.
Теперь я уже очень давно дома и будто привык к Лос-Анджелесу и семье,
– говорил парень.
Что известно о Робе и Мишель Райнер?
Роб Райнер родился в Бронксе (Нью-Йорк). Его отец – легендарный комик Карл Райнер, а мать – актриса и певица Эстель Лебост.
Райнер стал известным после роли в сериале "Все в семье". Режиссерским дебютом Роба стала комедия 1984 года "Это – Spinal Tap". Также мужчина работал над фильмами "Останься со мной", "Принцесса-невеста", "Когда Гарри встретил Салли", "Нищета" и "Несколько хороших парней".
Роб и Мишель познакомились, когда режиссер снял фильм "Когда Гарри встретил Салли". Влюбленные поженились в 1989 году. У супругов родилось трое детей.
Ранее Райнер был женат на актрисе, продюсере и режиссере Пенни Маршалл, которая умерла 17 декабря 2018 года от осложнений диабета. Женщине было 75 лет.