Пишет 24 Канал со ссылкой на People. Издание ссылается на источники, которые общались с семьей убитых.

В воскресенье, 14 декабря, пожарную службу Лос-Анджелеса вызвали к дому. По прибытии они обнаружили тела 78-летнего мужчины и 68-летней женщины. Источники подтвердили, что это были Роб Райнер и его жена Мишель.

По сообщению полиции, 32-летний сын Райнеров, Ник, жив, его допрашивают. Однако пока никого не арестовали.

Отметим, что в 2016 году в интервью журналу People Ник рассказывал о наркотической зависимости, с которой борется много лет. Проблемы начались в подростковом возрасте, парень даже жил на улице.

Сын Райнеров делился, что примерно с 15 лет ездил на велосипеде в реабилитационный центр. Однако зависимость росла, поэтому Ник отдалялся от дома.

Теперь я уже очень давно дома и будто привык к Лос-Анджелесу и семье,

– говорил парень.

Что известно о Робе и Мишель Райнер?