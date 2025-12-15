Пише 24 Канал з посиланням на People. Видання посилається на джерела, які спілкувалися з родиною вбитих.

У неділю, 14 грудня, пожежну службу Лос-Анджелеса викликали до будинку. Після прибуття вони виявили тіла 78-річного чоловіка і 68-річної жінки. Джерела підтвердили, що це були Роб Райнер та його дружина Мішель.

За повідомленням поліції, 32-річний син Райнерів, Нік, живий, його допитують. Однак наразі нікого не заарештували.

Зазначимо, що у 2016 році в інтерв'ю журналу People Нік розповідав про наркотичну залежність, з якою бореться багато років. Проблеми почалися у підлітковому віці, хлопець навіть жив на вулиці.

Син Райнерів ділився, що приблизно з 15 років їздив на велосипеді до реабілітаційного центру. Проте залежність зростала, тож Нік віддалявся від дому.

Тепер я вже дуже давно вдома і ніби звик до Лос-Анджелеса та родини,

– говорив хлопець.

Що відомо про Роба і Мішель Райнерів?