Роба Райнера з дружиною вбив їхній син, – ЗМІ
- Ймовірним підозрюваним у вбивстві актора Роба Райнера та його дружини є їхній син Нік, але поліція це не підтверджує.
- Нік Райнер раніше розповідав про свою наркотичну залежність, яка почалася в підлітковому віці.
У ЗМІ з'явилась інформація, що ймовірним підозрюваним у вбивстві американського актора і режисера Роба Райнера і його дружини Мішель є їхній син Нік. Однак поліція наразі це не підтверджує.
Пише 24 Канал з посиланням на People. Видання посилається на джерела, які спілкувалися з родиною вбитих.
У неділю, 14 грудня, пожежну службу Лос-Анджелеса викликали до будинку. Після прибуття вони виявили тіла 78-річного чоловіка і 68-річної жінки. Джерела підтвердили, що це були Роб Райнер та його дружина Мішель.
За повідомленням поліції, 32-річний син Райнерів, Нік, живий, його допитують. Однак наразі нікого не заарештували.
Зазначимо, що у 2016 році в інтерв'ю журналу People Нік розповідав про наркотичну залежність, з якою бореться багато років. Проблеми почалися у підлітковому віці, хлопець навіть жив на вулиці.
Син Райнерів ділився, що приблизно з 15 років їздив на велосипеді до реабілітаційного центру. Проте залежність зростала, тож Нік віддалявся від дому.
Тепер я вже дуже давно вдома і ніби звик до Лос-Анджелеса та родини,
– говорив хлопець.
Що відомо про Роба і Мішель Райнерів?
Роб Райнер народився в Бронксі (Нью-Йорк). Його батько – легендарний комік Карл Райнер, а матір – акторка та співачка Естель Лебост.
Райнер став відомим після ролі у серіалі "Усі в родині". Режисерським дебютом Роба стала комедія 1984 року "Це – Spinal Tap". Також чоловік працював над фільмами "Залишся зі мною", "Принцеса-наречена", "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Злидні" та "Декілька хороших хлопців".
Роб і Мішель познайомилися, коли режисер зняв фільм "Коли Гаррі зустріч Саллі". Закохані одружилися у 1989 році. У подружжя народилося троє дітей.
Раніше Райнер був одружений з акторкою, продюсеркою і режисеркою Пенні Маршалл, яка померла 17 грудня 2018 року від ускладнень діабету. Жінці було 75 років.