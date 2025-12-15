Укр Рус
15 грудня, 11:54
Роба Райнера з дружиною вбив їхній син, – ЗМІ

Марія Примич
Основні тези
  • Ймовірним підозрюваним у вбивстві актора Роба Райнера та його дружини є їхній син Нік, але поліція це не підтверджує.
  • Нік Райнер раніше розповідав про свою наркотичну залежність, яка почалася в підлітковому віці.

У ЗМІ з'явилась інформація, що ймовірним підозрюваним у вбивстві американського актора і режисера Роба Райнера і його дружини Мішель є їхній син Нік. Однак поліція наразі це не підтверджує.

Пише 24 Канал з посиланням на People. Видання посилається на джерела, які спілкувалися з родиною вбитих.

У неділю, 14 грудня, пожежну службу Лос-Анджелеса викликали до будинку. Після прибуття вони виявили тіла 78-річного чоловіка і 68-річної жінки. Джерела підтвердили, що це були Роб Райнер та його дружина Мішель. 

За повідомленням поліції, 32-річний син Райнерів, Нік, живий, його допитують. Однак наразі нікого не заарештували. 

Зазначимо, що у 2016 році в інтерв'ю журналу People Нік розповідав про наркотичну залежність, з якою бореться багато років. Проблеми почалися у підлітковому віці, хлопець навіть жив на вулиці.

Син Райнерів ділився, що приблизно з 15 років їздив на велосипеді до реабілітаційного центру. Проте залежність зростала, тож Нік віддалявся від дому.

Тепер я вже дуже давно вдома і ніби звик до Лос-Анджелеса та родини, 
– говорив хлопець.

Що відомо про Роба і Мішель Райнерів?

  • Роб Райнер народився в Бронксі (Нью-Йорк). Його батько – легендарний комік Карл Райнер, а матір – акторка та співачка Естель Лебост.

  • Райнер став відомим після ролі у серіалі "Усі в родині". Режисерським дебютом Роба стала комедія 1984 року "Це – Spinal Tap". Також чоловік працював над фільмами "Залишся зі мною", "Принцеса-наречена", "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Злидні" та "Декілька хороших хлопців".

  • Роб і Мішель познайомилися, коли режисер зняв фільм "Коли Гаррі зустріч Саллі". Закохані одружилися у 1989 році. У подружжя народилося троє дітей.

  • Раніше Райнер був одружений з акторкою, продюсеркою і режисеркою Пенні Маршалл, яка померла 17 грудня 2018 року від ускладнень діабету. Жінці було 75 років.