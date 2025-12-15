Знаменитого режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в собственном доме

Американского актера и режиссера Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в воскресенье в их доме в Лос-Анджелесе. Полиция считает, что это очевидное убийство.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Райнеру было 78 лет, а его жене – 68, пишет 24 Канал.

С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров. Мы разбиты горем из-за этой внезапной потери и просим о полной приватности в это невероятно тяжелое время,

– говорится в заявлении семьи, полученном Variety.

В воскресенье днем к дому в Брентвуде вызвали пожарных, которые нашли там два тела. Власти не сразу раскрыли обстоятельства их смерти. Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что на место происшествия прибыл отдел расследования ограблений и убийств, но не предоставил дополнительных деталей расследования, а лишь сказал, что это было "очевидное убийство". Вечером состоялась пресс-конференция, во время которой полиция не подтвердила личности погибших.

Заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Аллен Гамильтон заявил, что полиция "не разыскивает никого как подозреваемого, или как лицо, представляющее интерес, и мы не будем этого делать, пока не проведем расследование и не будем двигаться дальше". Кроме того, он отметил, что пока полиция не установила подозреваемого.

Это сокрушительная потеря для нашего города и нашей страны. Вклад Роба Райнера отзывается в американской культуре и обществе, и он улучшил бесчисленное количество жизней благодаря своей творческой работе и адвокационной деятельности, борясь за социальную и экономическую справедливость. Известный актер, режиссер, продюсер, сценарист и активный политический активист, он всегда использовал свои таланты на служение другим,

– заявила глава Лос-Анджелеса Карен Басс.

Что известно о Робе Райнере и его жене Мишель?