Слава Украине, – голливудский актер Роберт Де Ниро удивил новогодним обращением
- Роберт Де Ниро поздравил украинцев с Новым годом, пожелав благополучия, радости, безопасности, свободы и мира.
- Актер уже ранее выражал поддержку Украине, появляясь в видео с другими звездами и критикуя вторжение России в Украину.
Голливудский актер Роберт Де Ниро, который снимался в фильмах "Крестный отец", "Славные парни", "Стажер", поддержал Украину накануне новогодних праздников.
Он поздравил украинцев с Новым годом. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ukraine WOW.
Роберт Де Ниро записал видеообращение.
В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине,
– сказал актер.
Заметим, что Де Ниро уже не впервые поддерживает Украину. В прошлом году актер появился в видео UNITED24 вместе с другими мировыми звездами, которые обратились к украинцам со словами поддержки. Ролик опубликовали на инстаграм-странице фандрейзинговой платформы Украины.
Что еще Роберт Де Ниро говорил об Украине?
- В марте 2022 года актер выступил перед студентами Кембриджского университета. Тогда у Де Ниро спросили, что он думает о полномасштабном вторжении России в Украину.
- "В мире происходят вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете полное право что-то сказать об этом. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности – в правде", – ответил тогда продюсер.