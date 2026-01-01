Слава Украине, – голливудский актер Роберт Де Ниро удивил новогодним обращением

Голливудский актер Роберт Де Ниро, который снимался в фильмах "Крестный отец", "Славные парни", "Стажер", поддержал Украину накануне новогодних праздников.

Он поздравил украинцев с Новым годом. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ukraine WOW.

Роберт Де Ниро записал видеообращение.

В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине,

– сказал актер.

Заметим, что Де Ниро уже не впервые поддерживает Украину. В прошлом году актер появился в видео UNITED24 вместе с другими мировыми звездами, которые обратились к украинцам со словами поддержки. Ролик опубликовали на инстаграм-странице фандрейзинговой платформы Украины.

Что еще Роберт Де Ниро говорил об Украине?