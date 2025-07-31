В Уотер-Милл штата Нью-Йорк после тяжелой болезни умер известный американский режиссер и драматург экспериментального театра Роберт Уилсон.

Он отошел в вечность в четверг, 31 июля, на момент смерти ему было 83 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его официальный сайт.

Смотрите также Умер первый вокалист рок-группы Iron Maiden Пол Марио Дэй

Что известно о Уилсоне?

Роберт Уилсон был одним из крупнейших представителей театрального авангарда конца XX – начала XXI века и визуального театра, где пространство, костюмы, грим и свет играют не меньшую роль, чем текст.

Известно, что свои первые спектакли режиссер поставил в Нью-Йорке в 1969 году. Уже через несколько лет – в 1971, он получил большой успех и международное признание после собственной постановки "Взгляд глухого" в Париже.

Режиссер ставил европейскую классику, авангардную драму и пьесы своего произведения. Он работал как в драматическом, так и в оперном театре. Кроме того, некоторые его постановки отличались значительной продолжительностью.

Среди других известных работ Уилсона – "Эйнштейн на пляже", который был создан в соавторстве с композитором-минималистом Филиппом Глассом, а также "Король Лир", "Король Испании" и "Лебединая песня".

Уилсон также известен как художник, сценограф и дизайнер. Он неоднократно сотрудничал с Леди Гагой, и, например, придумал декорации для выступления певицы на вручении наград MTV в 2013 году.

Напомним, также недавно в Болонье в возрасте 75 лет скончался Чельсо Валли – композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер, который сформировал историю итальянской поп-музыки, и который работал с известными артистами.