"Быстрее растут свои": ROXOLANA впервые за долгое время умилила кадрами маленькой дочери

Впервые за долгое время популярная певица ROXOLANA показала свою маленькую дочь Софию. Звездная мамочка растрогала поклонников теплыми снимками с подросшей малышкой, вызвав волну нежности в соцсетях.

На днях звездная мамочка отпраздновала первый день рождения дочки Софии, о чем трогательно рассказала в своем инстаграме. Исполнительница поделилась милыми кадрами с празднования, показав девочку в уютной домашней атмосфере среди подарков. Особое внимание привлек роскошный трехъярусный праздничный торт для именинницы, украшенный символической свечой с цифрой один.

По случаю праздника Роксолана нарядила девочку в нежный белый наряд с юбкой из фатина в горошек и даже сделала ей праздничную прическу, добавив заколки в виде белых цветочков. Очень трогательный кадр!



Дочь Роксоланы София / Фото из инстаграма roxolanas

Часто говорят: как быстро растут чужие дети, но почему никто не говорил, что еще быстрее растут свои?

– растроганно написала артистка.



ROXOLANA с дочерью / скриншот из сторис

Артистка крайне редко делится подробностями личной жизни и держит семью как можно дальше от посторонних глаз. Она также скрывает мужа и отца своего ребенка. Однако в шоу-бизнесе уже давно ходят слухи, что мужем певицы является один из сыновей политика Юрия Бойко. Сама звезда не раскрывает, как долго они вместе, однако отмечала, что ее избранник очень активно участвует в воспитании и уходе за ребенком.



Торт на день рождения дочери Роксоланы / Фото из инстаграма roxolanas



Маленькая дочь певицы ROXOLANA / Фото из инстаграма roxolanas

Среди звездных родителей это не единственное радостное событие, ведь недавно впервые стала мамой актриса Екатерина Тишкевич, которая родила сына Даниэля от своего мужа, актера Валентина Томусяка.