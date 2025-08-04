Несколько месяцев назад все активно обсуждали роман скандального блогера Анны Алхим с бизнесменом Константином Валеулиным, который на тот момент официально состоял в браке с Дарьей Валеулиной.

Сейчас женщина решила откровенно рассказать, что происходит в их семье. Она дала интервью своей сестре Екатерине. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал KATE ON HEELS.

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Оказывается, Дарья с Константином до сих пор женаты. Сейчас женщина уехала в США на месяц, чтобы подумать, хочет ли еще быть с мужчиной. Говорит, что не исключает второго шанса.

Костя не дает развод. Каждый день спрашивает, как у меня дела, как настроение... Возможно, он действительно хочет спасти наш брак. Я не уверена, что будет дальше. Поэтому взяла паузу – поехала на месяц в США, чтобы понять, чего хочу от жизни,

– отметила Валеулина.

Интервью с Дарьей Валеулиной: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Дарьи и Константина Валеулина?

Дарья и Константин вместе с молодости. Познакомились, когда ей было 22, ему – 24.

В 2015-м у них родилась дочь Ева. Дарья признается, что честно объяснила ребенку, что в семье возникли трудности, но сделала это простым, понятным языком.

Роман Константина с Анной Алхим длился почти 2 года. Дарья призналась, что чувствовала измену, но тогда не была уверена, правда ли это. Мужчина уверял, что все хорошо.

Заметим, что накануне стало известно, что Анна Алхим покидает Украину.