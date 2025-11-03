Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин намекнул на новый роман после развода

Победитель 10 сезона талант-шоу "Голос страны" Роман Сасанчин намекнул на изменения в личной жизни. Вероятно, певец закрутил новый роман после развода.

Сасанчин показал романтическое фото с загадочной девушкой. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм.

Читайте также Роман Сасанчин сделал заявление об опеке над дочерью после развода: "Имею желание забрать к себе"

Роман Сасанчик опубликовал фотографию, на которой целует девушку, однако ее лица полностью не видно. Певец не поделился подробностями, а лишь добавил эмоджи красного сердечка.

Подписчики поинтересовались у Сасанчина, рад ли он за бывшую избранницу Иванну. Дело в том, что на днях девушка сообщила в инстаграме, что у нее есть отношения.

Искренне рад за нее,

– ответил Роман.

Роман Сасанчин намекнул на новые отношения / Скриншот из инстаграма певца

Кроме того, Роман Сасанчин признался, что рад, что Иванна ушла из его жизни. Певец осознал, что она не его человек.

Теперь я действительно счастлив, а эти потерянные годы – это лишь крутой опыт, как не нужно делать,

– отметил Сасанчин.

Роман Сасанчин об Иванне / Скриншот из инстаграма певца

Когда Роман и Иванна объявили о разводе?