Укр Рус
Show24 Українські зірки Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин натякнув на новий роман після розлучення
3 листопада, 10:56
2

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин натякнув на новий роман після розлучення

Марія Примич
Основні тези
  • Роман Сасанчин натякнув на новий роман, опублікувавши фото з загадковою дівчиною.
  • Сасанчин зізнався, що радий розлученню з Іванною.

Переможець 10 сезону талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин натякнув на зміни в особистому житті. Ймовірно, співак закрутив новий роман після розлучення.

Сасанчин показав романтичне фото з загадковою дівчиною. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.

Читайте також Роман Сасанчин зробив заяву про опіку над дочкою після розлучення: "Маю бажання забрати до себе"

Роман Сасанчик опублікував фотографію, на якій цілує дівчину, однак її обличчя повністю не видно. Співак не поділився подробицями, а лише додав емоджі червоного сердечка.

Підписники поцікавились у Сасанчина, чи радий він за колишню обраницю Іванну. Річ у тім, що днями дівчина повідомила в інстаграмі, що перебуває у стосунках. 

Щиро радий за неї, 
– відповів Роман.

Роман Сасанчин натякнув на нові стосунки / Скриншот з інстаграму співака

Крім того, Роман Сасанчин зізнався, що радий, що Іванна пішла з його життя. Співак усвідомив, що вона не його людина.

Тепер я дійсно щасливий, а ці втрачені роки – це лише крутий досвід, як не потрібно робити, 
– зазначив Сасанчин. 

Роман Сасанчин про Іванну / Скриншот з інстаграму співака

Коли Роман та Іванна оголосили про розлучення?

  • На початку вересня Роман Сасанчин натякнув на розлучення з дружиною. Він опублікував чорно-біле фото з Іванною і написав: "Нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг".

  • Згодом Іванна підтвердила, що вони розлучаються. Пара була разом майже 6 років.

  • Роман та Іванна не розкривають причини. Дівчина лише ділилась, що стосунки завершились не через зраду, і що їх мають офіційно розлучити до кінця року.

  • Сасанчини виховують спільну доньку Елізабет. 