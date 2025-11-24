Исполнитель хита "Мамо, я закохався" стал отцом: "На одного Скорпиона больше"

Украинский певец Роман Скорпион стал отцом. Он показал фото с младенцем.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

Роман Скорпион опубликовал фото, где он держит крошечную детскую ручку и лаконично подписал: "На одного Скорпиона больше". Этим самым артист намекнул на пополнение в семье.

Под публикацией поклонники оставили Роману Скорпиону уже немало поздравлений по случаю рождения ребенка.

"Вау, класс. Поздравляю от всей души, пусть будет здоровенький";

"Поздравляю, замечательная новость";

"Поздравляю";

"Еще одна звезда. Мои поздравления";

"Искренние поздравления родителям малыша. Пусть растет здоровым и счастливым";

"Поздравляем, здоровья малышу".

Добавим, что певец вообще довольно редко комментирует личную жизнь. В прошлом году ему приписывали роман с Тоней Матвиенко после того, как у них вышел совместный трек, но звезды публично опровергли эти слухи.

Недавно на ютуб-канале Романа Скорпиона вышла новая песня "Я иду без тебя дальше", где он намекнул, что его сердце снова свободно.

Счастье любит тишину. Иногда даже без темы любви или отношений. Чем меньше ты говоришь о личном – тем больше оно твое. Поэтому пусть будет просто: я – счастлив,

– говорил исполнитель.

