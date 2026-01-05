Лавика, которая недавно стала мамой, сообщила о прилете рядом с ее домом
- Российская армия атаковала Киев, область и другие города Украины.
- Попадание произошло рядом с домом певицы Лавики, но ее семья не пострадала.
Этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину, в частности Киев и область. Певица Лавика сообщила, что попало рядом с ее домом.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Лавики. К счастью, семья певицы не пострадала.
Лавика показала фото новорожденного сына и сообщила, что ночь для них была неспокойной.
Спасибо, друзья, за ваши сообщения. Попадание было действительно рядом, в нашем районе, но у нас все хорошо. Берегите и вы себя, пожалуйста,
– написала певица.
Напомним, Лавика впервые стала мамой 28 декабря. Певица родила сына от своего мужа Дмитрия Вознюка в Киевском городском роддоме №7. Супруги назвали мальчика Любомиром.
Что известно об обстреле 5 января 2026 года?
Этой ночью взрывы раздавались в Харькове, Полтаве, Славутиче, Чернигове, Киеве и области.
В результате атаки пострадало медучреждение, расположенное в Оболонском районе Киева. Удар пришелся на уровень второго этажа, где работало стационарное отделение. Известно о 4 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб.
Не спокойно было и на Киевщине. Враг атаковал Фастовский, Вышгородский, Обуховский и Броварской районы, есть значительные повреждения и, к сожалению, один погибший.
Также россияне обстреляли Чернигов.