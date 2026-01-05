Лавика, которая недавно стала мамой, сообщила о прилете рядом с ее домом

Этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину, в частности Киев и область. Певица Лавика сообщила, что попало рядом с ее домом.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Лавики. К счастью, семья певицы не пострадала.

Не пропустите Звезда "Фабрики звезд" Лавика впервые стала мамой и рассекретила пол ребенка

Лавика показала фото новорожденного сына и сообщила, что ночь для них была неспокойной.

Спасибо, друзья, за ваши сообщения. Попадание было действительно рядом, в нашем районе, но у нас все хорошо. Берегите и вы себя, пожалуйста,

– написала певица.

"Прилет" произошел рядом с домом Лавики / Скриншот из инстаграма певицы

Новорожденный сын Лавики / Скриншот из инстаграма певицы

Напомним, Лавика впервые стала мамой 28 декабря. Певица родила сына от своего мужа Дмитрия Вознюка в Киевском городском роддоме №7. Супруги назвали мальчика Любомиром.

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Что известно об обстреле 5 января 2026 года?