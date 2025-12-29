Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Лавики. У певицы и ее мужа Дмитрия Вознюка родился сын.
Лавика рожала в Киевском городском роддоме №7. Она поделилась фотографией с мужем, которую сделала перед родами. Позже певица показала фотографию, где держит маленькие капчики.
Впоследствии Лавика опубликовала первое видео с новорожденным сыном. Пока она не рассекретила имя мальчика.
Муж Лавики, Дмитрий Вознюк, поделился в инстаграме нежным фото с любимой. Так, стало известно, что Лавика родила вчера, 28 декабря. В комментариях под постом люди поздравляют семью с пополнением.
Сегодня моя любовь подарила мне сына,
– написал он.
Что известно о личной жизни Лавики?
В мае Лавика сообщила, что вышла замуж. Среди присутствующих на свадьбе были певец Влад Дарвин и телеведущая Соломия Витвицкая.
В ноябре певица объявила о беременности.
Отметим, что для Лавики это второй брак. В 2018 году она вышла замуж за Владимира Борисенко, однако совсем скоро они расстались – инициатором была певица.