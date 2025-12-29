Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лавіки. У співачки та її чоловіка Дмитра Вознюка народився син.

Лавіка народжувала у Київському міському пологовому будинку №7. Вона поділилась фотографією з чоловіком, яку зробила перед пологами. Пізніше співачка показала світлину, де тримає маленькі капчики.

Лавіка та Дмитро Вознюк у пологовому будинку / Скриншот з інстаграму співачки

Лавіка вперше стала мамою / Скриншот з інстаграму співачки

Згодом Лавіка опублікувала перше відео з новонародженим сином. Наразі вона не розсекретила ім'я хлопчика.

Лавіка народила сина / відео з інстаграму співачки

Чоловік Лавіки, Дмитро Вознюк, поділився в інстаграмі ніжним фото з коханою. Так, стало відомо, що Лавіка народила вчора, 28 грудня. У коментарях під дописом люди вітають сім'ю з поповненням.

Сьогодні моя любов подарувала мені сина,

– написав він.

Що відомо про особисте життя Лавіки?