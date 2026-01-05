Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лавіки. На щастя, сім'я співачки не постраждала.

Не пропустіть Зірка "Фабрики зірок" Лавіка вперше стала мамою і розсекретила стать дитини

Лавіка показала фото новонародженого сина і повідомила, що ніч для них була неспокійною.

Дякуємо, друзі, за ваші повідомлення. Влучання було дійсно поруч, у нашому районі, але у нас усе добре. Бережіть і ви себе, будь ласка,

– написала співачка.

"Приліт" стався поруч з домом Лавіки / Скриншот з інстаграму співачки

Новонароджений син Лавіки / Скриншот з інстаграму співачки

Нагадаємо, Лавіка вперше стала мамою 28 грудня. Співачка народила сина від свого чоловіка Дмитра Вознюка у Київському міському пологовому будинку №7. Подружжя назвало хлопчика Любомиром.

