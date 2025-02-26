"Больно слушать": россияне цинично украли песню Златы Огневич для пропаганды

Пока российские военные разрушают и уничтожают наши города, украинская культура тоже борется за свое существование. У России снова украли песню – на этот раз это хит Златы Огневич "За лісами, горами".

Злата Огневич рассказала, что ей прислали множество видео с различных пропагандистских фестивалей, где исполняли ее украденную песню. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм певицы.

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Певица получила около 30 роликов, где россияне исполняют ее переделанную песню "За лісами, горами". Все эти мероприятия проходят при поддержке партии диктатора Путина "Единой России". Часть из этих видео артистка показала в сети.

Мне прислали около 30 выступлений с разных фестивалей, концертов при поддержке "Единой России", которые мне больно было смотреть и слушать. Я думала, что меня уже ничем не удивишь. Что можно ждать от страны, которая постоянно присваивает и ворует себе что-то хорошее чужое. В последнюю очередь я могла представить, что моя песня станет частью российской пропаганды, – призналась Злата Огневич.

Россияне украли песню Златы Огневич: видео

В сети поддержали певицу и призвали послушать оригинальную песню. Пользователи уже не удивляются поступкам российских оккупантов.

"Теперь оригинал надо раз сто послушать, чтобы относить душевное равновесие";

"Ужас. Кровь из ушей пошла";

"Отвратительно слушать";

"Злато, ты и песня в твоем исполнении - непревзойденная! А те... не могут пережить, если то лучшее – не их";

"Буду сегодня слушать на повторе оригинал, чтобы забыть это".

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