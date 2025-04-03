Цинизму нет предела: российская балетная труппа выступала в Швеции, притворившись украинской

Российские балетные труппы за рубежом маскируются под украинские. На днях стало известно об одной из них – Ballet of Ukraine.

Оказалось, что она на самом деле не имеет никакой связи с Украиной, а тесно связана с Россией. Сообщает Show 24 со ссылкой на шведский общественный вещатель SVT.

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Ballet of Ukraine недавно гастролировала в восьми городах Швеции со спектаклем "Щелкунчик" и выдавала себя за украинскую балетную труппу. В частности, на рекламных афишах спектаклей были изображены сине-желтые цвета.

Шведские зрители посещали выступления Ballet of Ukraine, считая, что поддерживают Украину во время войны, но журналистское расследование установило, что эта балетная труппа имеет тесные связи с Россией.

Так, посетив адрес, указанный на официальном сайте балета в Киеве, журналисты обнаружили не балетную студию, а офисное здание и торговый центр.

Веб-сайт норвежской компании Touring Actors, которая занимается бронированием билетов на спектакли, управляется с российского сервера и принадлежит предпринимателю из Москвы. Бизнесмен опровергает обвинения в связях с Россией, назвав их клеветой.

К тому же из 14 танцовщиков, представленных на сайте группы, по меньшей мере семь работают в стране-террористке. Художественный руководитель коллектива заявил журналистам, что список танцоров, размещен на сайте, является устаревшим. Однако именно он был доступен при покупке билетов.

Средства от шести спектаклей переводились на швейцарскую компанию Gutschwald AI Centre, владельцем которой является бывший менеджер российского Сбербанка. Правда, он в комментарии SVT утверждает, что не имеет никакого отношения к выступлениям Ballet of Ukraine.

Сейчас сайты компаний Ballet of Ukraine и Touring Actors удалены.

Заметим, проблема российских балетных трупп, которые выдают себя за украинские, существует в Европе не первый год. Еще в 2022 году Национальная опера Украины предупреждала о гастролях своего российского клона, а в прошлом году в Швеции были отменены выступления балета The Heritage после того, как служба безопасности обнаружила его связи с российским государством и армией. Кроме того, в феврале 2025 года Grand Ukrainian Ballet должен был выступить в Швеции, однако журналисты-расследователи также не нашли связи этой труппы с Украиной.

Напомним, недавно украинский певец YAKTAK объявил о гастрольном туре за границу. Он на это получил официальное разрешение от Минкульта.