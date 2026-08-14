Российские спецслужбы готовили покушение на Киевстонера в Польше, – СМИ

Украинский блогер и рэпер Слевин Дадян, более известный как Киевстонер, мог стать жертвой покушения в Польше.

По информации польской радиостанции RMF FM, российские спецслужбы якобы планировали его убийство.

Настоящее имя Слевина Дадяна – Альберт Васильев. Федеральная служба безопасности России обвиняла его в организации поставок дронов в Московскую область. Эти беспилотники якобы планировали использовать для атак на важные объекты в Москве и в окрестностях столицы. Дроны должны были нелегально перевозиться из Словакии через Польшу и Беларусь.

В России Дадяна внесли в список лиц, которых власти обвиняют в экстремизме и терроризме.

В Кремле также заявляли, что рэпер якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами. Сам Киевстонер эти обвинения отрицал.