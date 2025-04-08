Тупая музыка, – известная певица возмутилась из-за популярности русских треков в Украине

Исполнительница Мия Рамари, которая стала звездой тиктока благодаря своему треку "Между серыми днями", высказалась о российских треках, которые даже после трех лет большой войны залетают в украинские чарты.

Кроме того, она предположила, удастся ли нам когда-то полностью избавиться от российского контента. Об этом Мия высказалась в новом интервью для Show 24.

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Так, певица отметила, что ей сложно понять людей, которые сознательно слушают российских исполнителей, в частности Моргенштерна. По ее мнению, российская музыка является примитивной по содержанию и качеству, но продолжает привлекать слушателей из-за психологической привычки.

Это тупая музыка. Не знаю, как это по-другому можно назвать. Но мне кажется, что из-за того, что люди привыкли к такому. Привыкли, что это раньше было популярно. И им трудно отвыкнуть от этого. Трудно что-то новое искать. Лучше есть то, что ты ел до того, чем что-то вкуснее, что ты никогда не пробовал. Людям трудно что-то пробовать новое, потому что они боятся,

– объяснила артиста.

Она подчеркнула, что не имеет претензий к популярности англоязычной музыки, которую считает качественной, но не понимает, как можно отдавать предпочтение российскому контенту, который, по ее убеждению, является "абсолютно ужасным". Мия заметила, что это очень демотивирует украинских исполнителей.

Говоря о перспективах вытеснения российской музыки из украинского пространства, она выразила скептицизм.

Глядя на историю, я могу сделать вывод, что наши люди очень добрые и быстро забывают все события, которые происходили раньше. У нас всегда были проблемы с Россией. Это не новейшая проблема, которая возникла во время полномасштабного вторжения. Но наши люди об этом постоянно забывали, придумывали какие-то отмазки. Честно, думаю, что не будет такого, что украинцы будут слушать только украинскую музыку. Если я живу в своем пузыре, где все окружение – сознательное, слушает украинскую музыку, знает, почему это правильно и почему нельзя слушать русский, то кто-то живет в пузыре, где все говорят, что это нормально. Поэтому, считаю, что полностью всех убедить невозможно. К сожалению,

– отметила Рамари.

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Заметим, как раз недавно украинский музыкальный чарт Apple Music возглавил трек Homay российской группы Ay Yola.