"Ой що це коїться": Люленов и Домницкий презентовали рождественскую версию ШОВКОВИЦЫ
- Трек ШОВКОВИЦА Ивана Люленова и Артема Домницкого стал хитом в соцсетях, набрав 10 миллионов просмотров на YouTube за 5 месяцев.
- Поэтому артисты выпустили рождественскую версию этой песни.
Летом Иван Люленов и Артем Домницкий выпустили совместный трек ШОВКОВИЦА, который благодаря простому звучанию стал настоящим хитом в тикток и других соцсетях.
За 5 месяцев клип на ютуб-канале IVAN LIULENOV набрал уже 10 миллионов просмотров. На фоне такой популярности артисты решили выпустить рождественскую версию вирусной песни, пишет 24 Канал.
Музыканты поделились, что "ШОВКОВИЦА. Christmas version" для них – это нежное воспоминание о беззаботных временах.
Ой що це коїться, ой що це коїться. Ой зацвіла в нас на Різдво шовковиця. Не заспокоїться серце, не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться,
– звучит в этой композиции.
Кроме того, DAMNITSKYI в обновленной версии переписал свой куплет. Видео с песней артисты опубликовали на своих страницах в инстаграме.
Рождественская "ШОВКОВИЦА" вошла в зимний EP IVAN LIULENOV, в который также попали треки "ВІДДАЮ" и "ЗИМОВА". Вместе с тем артисты представили одиннадцатиминутную новогоднюю видеооткрытку.
IVAN LIULENOV – HAT-TRICK: "ВІДДАЮ", "ЗИМОВА", "ШОВКОВИЦА" (Christmas version): смотрите видео онлайн
Какие еще музыкальные новинки презентовали украинские артисты?
- Артем Пивоваров выпустил новую песню Ave Maria из будущего сольного альбома, который выйдет в 2026 году. Кроме того, показал клип на композицию. Видеоработу снимали во время 7 концертов Пивоварова во Дворце спорта.
- Оля Полякова презентовала клип на свой новый танцевальный трек "Лунає", в котором снялась Маша Ефросинина.
- Группа 100ЛИЦЯ запремьерила песню "Гандзя", которую записал с ансамблем "Кралиця", получивший популярность после успеха "Не п'яна – закохана".