"Ой що це коїться": Люленов и Домницкий презентовали рождественскую версию ШОВКОВИЦЫ

Летом Иван Люленов и Артем Домницкий выпустили совместный трек ШОВКОВИЦА, который благодаря простому звучанию стал настоящим хитом в тикток и других соцсетях.

За 5 месяцев клип на ютуб-канале IVAN LIULENOV набрал уже 10 миллионов просмотров. На фоне такой популярности артисты решили выпустить рождественскую версию вирусной песни, пишет 24 Канал.

Вас также может заинтересовать Мурашки по коже: легендарный "Щедрик" прозвучал в одном из кафе Львова

Музыканты поделились, что "ШОВКОВИЦА. Christmas version" для них – это нежное воспоминание о беззаботных временах.

Ой що це коїться, ой що це коїться. Ой зацвіла в нас на Різдво шовковиця. Не заспокоїться серце, не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться,

– звучит в этой композиции.

Кроме того, DAMNITSKYI в обновленной версии переписал свой куплет. Видео с песней артисты опубликовали на своих страницах в инстаграме.



Рождественская "ШОВКОВИЦА" вошла в зимний EP IVAN LIULENOV, в который также попали треки "ВІДДАЮ" и "ЗИМОВА". Вместе с тем артисты представили одиннадцатиминутную новогоднюю видеооткрытку.

IVAN LIULENOV – HAT-TRICK: "ВІДДАЮ", "ЗИМОВА", "ШОВКОВИЦА" (Christmas version): смотрите видео онлайн

Какие еще музыкальные новинки презентовали украинские артисты?