Из–за расстояния за столом появился еще один гость – фейстайм, – Анастасия Зазуляк о традициях празднования Рождества в своей семье

Рождество всегда знает дорогу домой. В этот день каждый дом наполняется самым родным: голосом мамы, запахом кутьи, воспоминаниями, которые несем сквозь годы. Рождественские праздники наполняют наши сердца светом в то время, когда страна ежедневно борется с темнотой. 24 Канал представляет новый проект "Домой на Рождество", где расскажем о людях из разных уголков Украины и традициях, которые их семьи лелеют поколениями.

Героиней нашего первого материала стала главный редактор сайта – Анастасия Зазуляк. Для Насти Святой вечер и Рождество – это не только о праздничном столе и традициях. Прежде всего – это о семье. Специально для этого проекта она поделилась закулисьем рождественских праздников и традициями, которые есть в ее семье.

Теплее всего в родном городе – семья

Настя родом из Чорткова, что в Тернопольской области, и признается, что именно родные люди – самое теплое, что всегда было и есть дома. Зимой Чертков превращается в сказку – главная елка города, которой уже более 20 лет, сияет огоньками, вокруг раздается коляда, ходит вертеп.

Самое теплое во время Рождества то, что где бы мы ни были, мы всегда вернемся в этот день домой,

– говорит Настя.

Все рождественские празднования начинаются со Святвечера. Утром 24 декабря вся семья идет в церковь. В конце литургии берут просфорку (кусочек хлеба, – 24 Канал), а после начинают приготовление 12 постных блюд. Вечером на столе обязательно всегда есть кутья, пампушки, вареники и подливка из грибов.

"Самое важное в этот день – приготовление блюд. Мы готовим обязательно кутью и пампушки. И еще плюс 10 блюд без мяса", – рассказывает Настя.

Особенностью нашего региона на Святвечер является то, что на праздничный стол ставим тарелку, кутью, бокал и кусок хлеба для умерших родственников. И все это стоит на столе до утра. В нашем регионе верят, что умершие родственники ночью приходят за стол ужинать,

– добавляет девушка.



Праздничный ужин в семье Насти / Фото из личного архива редактора

Главными блюдами являются кутья, грибная юшка, вареники, рыба, голубцы. Вареники часто делают с картофелем, капустой и вишнями.

Кутья символизирует возрождение и жизнь, а мед – счастье.

Рыба (ИХТИС – Иисус Христос Божий Сын Спаситель) символизирует Христа.

Любимым блюдом являются пончики с вишней и маком. Это семейное блюдо, которое Настя вместе с мамой готовит по рецепту бабушки. Такие традиции чрезвычайно ценны, потому что в них – наш корень и наша сила.

Рецепт пампушек от Насти Зазуляк

Настя поделилась семейным рецептом, поэтому в этом году и вы можете приготовить пампушки, которые обожают в Тернопольской области.

Ингредиенты:

молоко – 0,5 литра;

дрожжи – 50 грамм;

масло – 160 грамм;

подсолнечное масло – 3 столовые ложки;

сахар – 10 столовых ложек;

желтки – 6 штук;

водка – 2 столовые ложки;

мука – 1 килограмм.

Для замешивания теста подогреваем молоко, добавляем к нему дрожжи, растопленное масло, подсолнечное масло, сахар, желтки и водку. Все это перемешиваем, постепенно добавляя муку. Готовое тесто накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 40 минут.

Когда тесто настоится, отщипываем по маленькому шарику, добавляем внутрь вишни или мак и формируем пампушку. Раскладываем пампушки на столе, чтобы они еще 30 минут подкисли.

В чугунную кастрюлю наливаем примерно литр подсолнечного масла и 1 столовую ложку спирта. Добавляем туда наши пампушки и жарим на маленьком огне. Готовые пампушки щедро посыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся!



Пампушки дома у Насти Зазуляк / Фото из личного архива редактора

Святвечер и Рождество – самое теплое время в году

в Тернопольской области традиции рождественских праздников сочетают древние языческие обычаи и христианские обряды, в частности, празднование Святвечера, колядование, выступления вертепа, а также обряды, связанные с домом и семьей. На столе – традиционные 12 блюд и зажженная свеча, символизирующая жизнь.

Для меня этот вечер о самых родных, о нашей истории, о корнях и об ощущении единства и любви. Он по-особенному семейный и уютный,

– признается Настя.

Традиция Святвечера и Рождества в семье Насти сохранена еще от предков. Самое ценное – собираться всем вместе к ужину в родительском доме, совместно помолиться и поблагодарить Бога за то, что сейчас есть такая возможность.

Чтобы атмосфера дома была еще приятнее, добавляют соответствующие украшения: елку, рождественский веночек на входной двери, а также дидух, символизирующий богатство и предков, а покупает его ежегодно папа Насти.

Когда в Тернопольской области начинают колядовать?

Первая коляда в Черткове звучит после Рождественского богослужения, 25 декабря. На Святвечер никто не колядует. Еще с детства Настя обожает колядки "Новая радость стала", "Бог предвечный", поэтому их обязательно поют за семейным столом.

Также с колядой ходит вертеп, где Иисуса Христа прославляют и дети, и взрослые.

Приобщаются к вертепу и взрослые, и маленькие, буквально все. Мне посчастливилось участвовать в вертепе, когда еще была школьницей. Мы от церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 3 дня колядовали театрализованным вертепом, были одеты в костюмы, играли на инструментах (скрипка + гитара), каждый имел свою роль. Это действительно очень прекрасное действо,

– говорит Настя.



Праздничный ужин в семье Насти / Фото из личного архива редактора

Как изменилось празднование Рождества за время полномасштабной войны?

Несмотря на все трудности, которые принесла война, в семье Насти все стараются собираться вместе. Из-за расстояния за столом появился еще один гость – фейстайм.

Папа включался в этот день с фронта Донецкой области, крестные родители присоединяются таким образом за тысячи километров от дома,

– признается Настя.

Теперь Рождество ценится еще больше. Этот день еще больше наполнен любовью и важностью присутствия. Каждый испытывает радость от возможности вернуться в родное "дома".

Нельзя описать эмоции, которые испытываем, когда тихий дом становится очень громким из-за присутствия всех родных. Настя признается, что приехать домой на Рождество – это быть самым счастливым ребенком в следующие несколько дней. И эти чувства не способно заменить ничто в мире.

В момент, когда видишь множество обуви у входа, понимаешь, что действительно счастлива. Они все здесь, а кто не смог приехать – обязательно присоединится к нам через фейстайм,

– подытоживает Настя.



Вулкан – домашний любимец Насти / Фото из личного архива редактора

Украинское Рождество не исчезает даже в темные времена. Кутья, борщ, вареники, пампушки – это не просто еда. Это память о руках, которые нас вырастили. В каждой ложке – дом, в каждом рецепте – любовь, которую хочется передать дальше. В каждом уголке Украины мы празднуем по-разному, но молимся об одном. О доме, к которому обязательно все вернемся.