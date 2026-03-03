Это невыносимо, – девушка Ханумака раскрыла подробности об их отношениях и финансовых проблемах

Новая избранница юмориста Руслана Ханумака публично высказалась об их отношениях и заявила о намерении "поставить точку" в этой истории.

Она также поделилась подробностями совместной жизни с комиком. Об этом Екатерина написала на своей странице в инстаграме.

Честно, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) – это невыносимо,

– отметила она.

Для справки! От брака с блогером Алиной Шаманской у Руслана Ханумака есть сын Артур.

Также женщина пожаловалась на финансовые трудности, которые, по ее словам, возникли после отношений.

Когда тебя оставляют с долгами, которые не гасятся второй год, при этом из-за человека, который взял ответственность за обеспечение семьи, ты уволилась и оказалась в долговой яме – это ужас. Из-за человека, ради которого поездила по континентам неоднократно,

– добавила Екатерина.

В то же время заметим, что совместные публикации с Русланом Екатерина пока не удаляла, поэтому точно не известно, или пара окончательно разошлась.

Что известно о личной жизни Руслана Ханумака?