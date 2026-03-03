Это невыносимо, – девушка Ханумака раскрыла подробности об их отношениях и финансовых проблемах
- Новая девушка Руслана Ханумака, Екатерина, высказалась публично об их отношениях и финансовых проблемах, заявив о намерении "поставить точку" в этой истории.
- Екатерина рассказала, что из-за отношений с Ханумаком она оказалась в долговой яме, поскольку оставила работу, а долги не гасятся уже второй год.
Новая избранница юмориста Руслана Ханумака публично высказалась об их отношениях и заявила о намерении "поставить точку" в этой истории.
Она также поделилась подробностями совместной жизни с комиком. Об этом Екатерина написала на своей странице в инстаграме.
Честно, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) – это невыносимо,
– отметила она.
Для справки! От брака с блогером Алиной Шаманской у Руслана Ханумака есть сын Артур.
Также женщина пожаловалась на финансовые трудности, которые, по ее словам, возникли после отношений.
Когда тебя оставляют с долгами, которые не гасятся второй год, при этом из-за человека, который взял ответственность за обеспечение семьи, ты уволилась и оказалась в долговой яме – это ужас. Из-за человека, ради которого поездила по континентам неоднократно,
– добавила Екатерина.
В то же время заметим, что совместные публикации с Русланом Екатерина пока не удаляла, поэтому точно не известно, или пара окончательно разошлась.
Что известно о личной жизни Руслана Ханумака?
- Об отношениях юмориста с Екатериной стало известно в мае 2025 года. Тогда женщина отмечала, что встречается с Ханумаком уже два года.
- Ранее комик был женат на блогерше Алине Шаманской. О разрыве супругов стало известно в начале 2023 года, однако официально они расторгли брак в марте 2024 года.
- В браке у Руслана и Алины родился сын Артур.
- Проблемы в отношениях начались еще до большой войны. Шаманская ранее в интервью говорила о нарциссическом абьюзе, газлайтинге и унижении со стороны мужа, но Ханумак отрицал большинство ее обвинений.
- В 2025 году Шаманская отмечала, что хотя разногласия в воспитании ребенка остаются, общение с бывшим мужем стало спокойнее.