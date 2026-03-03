Вона також поділилася подробицями спільного життя з коміком. Про це Катерина написала на своїй сторінці в інстаграмі.
Чесно, я не хотіла ділитися цим публічно, але це єдина можливість поставити крапку. Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину у твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) – це нестерпно,
– зазначила вона.
Для довідки! Від шлюбу з блогеркою Аліною Шаманською в Руслана Ханумака є син Артур.
Також жінка поскаржилася на фінансові труднощі, які, за її словами, виникли після стосунків.
Коли тебе залишають з боргами, які не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім'ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі – це жах. Через людину, заради якої поїздила континентами неодноразово,
– додала Катерина.
Водночас зауважимо, що спільні публікації з Русланом Катерина поки не видаляла, тож достеменно не відомо, чи пара остаточно розійшлася.
Що відомо про особисте життя Руслана Ханумака?
- Про стосунки гумориста з Катериною стало відомо у травні 2025 року. Тоді жінка зазначала, що зустрічається з Ханумаком уже два роки.
- Раніше комік був одружений із блогеркою Аліною Шаманською. Про розрив подружжя стало відомо на початку 2023 року, проте офіційно вони розірвали шлюб у березні 2024 року.
- У шлюбі в Руслана та Аліни народився син Артур.
- Проблеми у стосунках почалися ще до великої війни. Шаманська раніше в інтерв'ю говорила про нарцисичний аб'юз, газлайтинг та приниження з боку чоловіка, та Ханумак заперечував більшість її звинувачень.
- У 2025 році Шаманська зазначала, що хоча розбіжності у вихованні дитини залишаються, спілкування з колишнім чоловіком стало спокійнішим.