Вона також поділилася подробицями спільного життя з коміком. Про це Катерина написала на своїй сторінці в інстаграмі.

Чесно, я не хотіла ділитися цим публічно, але це єдина можливість поставити крапку. Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину у твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) – це нестерпно,

– зазначила вона.

Для довідки! Від шлюбу з блогеркою Аліною Шаманською в Руслана Ханумака є син Артур.

Також жінка поскаржилася на фінансові труднощі, які, за її словами, виникли після стосунків.

Коли тебе залишають з боргами, які не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім'ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі – це жах. Через людину, заради якої поїздила континентами неодноразово,

– додала Катерина.

Водночас зауважимо, що спільні публікації з Русланом Катерина поки не видаляла, тож достеменно не відомо, чи пара остаточно розійшлася.

Що відомо про особисте життя Руслана Ханумака?