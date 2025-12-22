Известный учитель Руслан Игоревич тайно женился: как выглядит его жена

Укр Рус
22 декабря, 14:16
Мария Примыч
Основні тези
  • Руслан Цыганков, известный учитель физики и информатики из тиктока, женился на любимой Екатерине.
  • Пара решила не праздновать пышную свадьбу, а просто расписаться.

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков, который получил известность в тиктоке, женился. Мужчина считает, что праздновать пышную свадьбу "не время", поэтому влюбленные просто расписались.

Подробностями Цыганков поделился в проекте "Утро в большом городе", пишет 24 Канал. Вместе с женой он посетил презентацию рождественского мюзикла "Жил пес Сирко", режиссером которого стал стендап-комик Василий Байдак.

Руслан Цыганков и его избранница Екатерина поженились совсем недавно. Учитель рассказал, что они начали встречаться в этом году, а познакомились благодаря работе – речь идет о рекламной сфере.

Решил, что хочу быть рядом с этим человеком. Тихо, спокойно сделал предложение, 
– поделился он.

Цыганков также признался, что в школе пока не знают, что он женился.

Руслан Цыганков с женой / Фото из инстаграма Екатерины

Что известно о личной жизни Руслана Цыганкова?

  • Напомним, что в октябре Руслан Цыганков рассекретил свою возлюбленную. Это рекламный агент Екатерина Галака. Учитель показал видео с девушкой и посвятил ей трогательные слова: "Великим мужчина может стать только рядом с великой женщиной. И мне повезло. Рядом со мной именно тот человек. Я даже иногда не замечаю, как сильно ты обо мне заботишься и как поддерживаешь меня. Помогаешь во всем и вдохновляешь. Ты показала мне настоящую безусловную любовь. И я теперь знаю как это"

  • В интервью Рамине Эсхакзай Цыганков рассказал, что познакомился с Екатериной во время съемок. Позже они начали общаться и пробовать строить отношения: "Не с первого раза все получалось. Сейчас уже начала приходить мудрость. Я начал понимать определенные ситуации, которые происходят. Скажу, что мне повезло".