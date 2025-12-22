Известный учитель Руслан Игоревич тайно женился: как выглядит его жена
- Руслан Цыганков, известный учитель физики и информатики из тиктока, женился на любимой Екатерине.
- Пара решила не праздновать пышную свадьбу, а просто расписаться.
Учитель физики и информатики Руслан Цыганков, который получил известность в тиктоке, женился. Мужчина считает, что праздновать пышную свадьбу "не время", поэтому влюбленные просто расписались.
Подробностями Цыганков поделился в проекте "Утро в большом городе", пишет 24 Канал. Вместе с женой он посетил презентацию рождественского мюзикла "Жил пес Сирко", режиссером которого стал стендап-комик Василий Байдак.
Руслан Цыганков и его избранница Екатерина поженились совсем недавно. Учитель рассказал, что они начали встречаться в этом году, а познакомились благодаря работе – речь идет о рекламной сфере.
Решил, что хочу быть рядом с этим человеком. Тихо, спокойно сделал предложение,
– поделился он.
Цыганков также признался, что в школе пока не знают, что он женился.
Руслан Цыганков в "Утре в большом городе": смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Руслана Цыганкова?
Напомним, что в октябре Руслан Цыганков рассекретил свою возлюбленную. Это рекламный агент Екатерина Галака. Учитель показал видео с девушкой и посвятил ей трогательные слова: "Великим мужчина может стать только рядом с великой женщиной. И мне повезло. Рядом со мной именно тот человек. Я даже иногда не замечаю, как сильно ты обо мне заботишься и как поддерживаешь меня. Помогаешь во всем и вдохновляешь. Ты показала мне настоящую безусловную любовь. И я теперь знаю как это"
В интервью Рамине Эсхакзай Цыганков рассказал, что познакомился с Екатериной во время съемок. Позже они начали общаться и пробовать строить отношения: "Не с первого раза все получалось. Сейчас уже начала приходить мудрость. Я начал понимать определенные ситуации, которые происходят. Скажу, что мне повезло".