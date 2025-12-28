Руслана Данилкина, которая потеряла ногу на войне, поразила чувственным выступлением на "Танцах со звездами"
- Ветеранка Руслана Данилкина и танцовщик Павел Симакин представили румбу на шоу "Танцы со звездами" и получили максимальные 40 баллов от жюри.
- Руслана Данилкина, которая потеряла ногу во время службы на фронте, работает в центре Superhumans и активно ведет страницу в соцсетях.
28 декабря в эфире вышел предновогодний специальный выпуск шоу " Танцы со звездами", где выступило 12 звездных пар. Среди них ветеранка российско-украинской войны Руслана Данилкина вместе с танцовщиком Павлом Симакиным.
Они представили страстную румбу, которая очаровала как судей, так и зрителей. Как прошло выступление Руси и Павла – смотрите далее в материале 24 Канала.
Данилкина и Симакин на паркете "Танцев со звездами" создали настоящее чувственное шоу. Накануне выступления Руслана признавалась, что очень волнуется, но когда зазвучали первые аккорды Earned It The Weeknd в исполнении певца Laud и оркестра, этого совсем не было заметно.
Как отметила судья Екатерина Кухар, во время этого исполнения сексуальные флюиды заполонили танцевальную площадку, а Наталья Могилевская отметила, что считает пару претендентами на победу.
От жюри Руслана Данилкина и Павел Симакин получили максимальные 40 баллов.
Что известно о Руслане Данилкиной?
- Девушке было всего 18, когда она ушла на фронт. Руся работала связисткой на Херсонском направлении.
- 10 февраля 2023 года она получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу.
- С сентября 2023-го Руслана работает в центре Superhumans, где поддерживает пациентов, помогая им адаптироваться к новой жизни.
- Кроме этого, она активно ведет страницу в соцсетях и снимается для брендов. В частности, Данилкина стала лицом коллекции украинского бренда Gasanova.