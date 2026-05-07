Я уверена, что наш выбор правильный, – интервью с Русланой о ее победном выступлении на Евровидении и LELÉKA

Украина впервые победила на Евровидении в 2004 году. Тогда в Стамбуле сцену главного песенного конкурса зажгла Руслана со своими "Дикими танцами".

Уже через несколько дней стартует Евровидение-2026, накануне которого 24 Канал пообщался с Русланой о ее победном выступлении, а также узнал, как артистка оценивает шансы нынешней представительницы LELÉKA. Эксклюзивное интервью – читайте дальше.

Каким было победное выступление Русланы на Евровидении-2004 и сколько денег она на него потратила?

Ваше выступление еврофаны до сих пор считают одним из самых сильных от Украины. Если вернуться мыслями в 2004 год, что вы чувствовали после победы?

Мы шли к этой победе очень целенаправленно и уверенно. Настолько уверенно, что даже сейчас этот мощный импульс чувствуется, где бы мы ни были.

Тогда в Украине и вокруг нее происходило что-то особенное. Это трудно объяснить словами. Мы пытались заявить о себе. Украина стремилась к переменам и победам. И 2004-й действительно стал переломным моментом. У нас была очень сильная команда – и она такой остается до сих пор. И вот в Стамбуле, в приветливой к нам Турции, все будто сложилось в один момент. Наверное, когда очень много людей по-настоящему сильно чего-то хотят – это происходит.

Я думаю, что эта победа вышла далеко за пределы музыки и самого Евровидения. Мы дали себе какой-то внутренний толчок. Дали себе силу и веру в себя. Начали гордиться собственной музыкой, тем, что у нас есть свой стиль, который действительно можно назвать украинским. Что мы имеем собственную харизму, характер, особую энергетику.

И это был не просто имидж Украины. Я бы сказала, что тогда мы показали миру душу Украины – нашу непокоренную и неудержимую сущность. То, что нам удалось представить это в такой драйвовой этнической манере – с трембитами, со згардами, нашими ритмами, нашей вокальной манерой – для меня и стало самой большой сатисфакцией от той победы. Что мы показали Украину именно такой – в версии "Диких танцев". И даже в двуязычном формате. В то время это не было популярным решением, ведь большинство артистов пели полностью на английском. Но для нас было важно, чтобы звучал украинский. Все это для меня и является настоящим ощущением победы.

Помните, во сколько тогда обошлось ваше участие в конкурсе? Ведь многие артисты после Евровидения еще годами выплачивают кредиты.

Мы все буквально "скинулись" на эту победу (смеется – 24 Канал). Я сознательно не хочу называть конкретные цифры. Потому что ни участие, ни победа не должны ассоциироваться только с деньгами.

Мы отдали все свои сбережения. Мой папа отдал деньги, которые откладывал, чтобы помочь нам с жильем в Киеве.

У нас было трое спонсоров. Многие компании помогали бартером. Так буквально "в складчину" мы и смогли потянуть эту сумму. На тот момент она казалась нам абсолютно неподъемной. Когда мы посчитали, сколько в целом нужно денег, – просто схватились за голову. Мы не понимали, где все это взять. Но когда имеешь цель – все остальное уже не имеет значения.

Мы ходили и убеждали людей помочь. И стоит сказать: никто из тех, к кому мы обратились, нам не отказал. Преимущественно это были люди, которых мы хорошо знали.

На тот момент мы оплатили абсолютно все: переезд делегации из более 60 человек, все авиабилеты, две недели пребывания в Стамбуле. Мы даже оплатили трансляцию. Чтобы Украина могла увидеть Евровидение, нужно было оплатить сигнал – и это тоже легло на нас.

Но все это – ничто по сравнению с тем, что мы получили после победы. Поэтому я и не хочу говорить о цифрах. В конце концов, я уже и не помню их в совершенстве – только порядок сумм и количество нулей. Сейчас, возможно, это уже совсем другие бюджеты. Каждый артист подходит к этому по-своему: кто-то тратит больше, кто-то меньше.

У нас еще очень много средств ушло на промотур. И, кстати, именно мы фактически начали традицию промотуров перед самим конкурсом. До приезда в Стамбул мы уже объездили с концертами огромную часть Европы – от Исландии до Испании. Сегодня для участников Евровидения это уже норма. Но первыми были именно мы. Павел Грицак, Геннадий Курочка из компании CFC и мой Саша вместе придумали этот тур. И это тоже стоило больших денег.

Мы вкладывались в песню, в клип, в запись. Сначала записывали трек на собственной студии, потом ездили в Лондон. Все это вместе складывалось в очень большую сумму.

Но все эти расходы – это лишь бэкстейдж. Пусть он там и остается. А победа пусть остается красивой вспышкой в душе – без цифр и калькуляций.

Как Руслана оценивает шансы LELÉKA на Евровидении в этом году?

Представлять Украину на Евровидении – очень ответственная миссия. В этом году на Нацотборе вы открыто поддерживали LELÉKA. Как оцениваете ее шансы?

Все решит тот единственный момент, когда она выйдет на сцену. Очень часто все прогнозы меняются кардинально и абсолютно наоборот.

Например, в наш год все прогнозировали представительнице Бельгии Xandee первое или второе место. В итоге она стала 22-й. Поэтому я вообще не обращаю внимания на прогнозы букмекеров. Все будет зависеть от самой артистки: ее состояния, энергетики, того сигнала, который она отправит в зал и людям, что будут смотреть выступление.

Я уверена, что наш выбор правильный. После Нацотбора LELÉKA буквально вспыхнула как одно из самых ярких музыкальных явлений современной украинской сцены. И независимо от того, что будет после Евровидения, она уже стала новой украинской звездой.

"Новой" – потому что украинцы открыли ее для себя. Хотя ее музыкальный багаж на самом деле огромный. Она очень музыкальная, имеет собственную философию и стиль. И главное – несет этот стиль дальше. Поэтому я очень хочу, чтобы ей повезло.

Чем вас больше всего цепляет песня Ridnym?

Это не примитивная попса и не попытка быть копией кого-то другого. Я бы сказала, что это очень изысканная украинская поп-музыка. И именно та музыка, которая имеет все шансы взлететь на международном уровне.

Если LELÉKA не остановится – а она точно не остановится – то станет одной из тех украинских артисток, которые способны зацепить не только европейскую аудиторию. Мне очень нравится, что Евровидение откроет ее для Европы, а Европа в который раз откроет для себя Украину. Причем Украину в совершенно новой проекции.

LELÉKA создала очень интересный эклектичный микс из многих различных элементов. И как музыкант, артист и продюсер я могу сказать: это будет вызывать восхищение. Это оригинально. И эта музыкальная смесь – абсолютно украинская по духу. Какими бы экзотическими ни были ингредиенты – диснеевские формы, мелизматика, сочетание разных языков и смыслов – это все равно очень украинское произведение. И оригинальное даже в пределах самой поп-музыки. Не только украинской – в целом. То, как она это все соединила и вынесла на сцену, – очень сильная работа.

Поэтому я действительно верю в LELÉKA. И как музыкант, и как украинка.

Могут ли артисты, которые после 2014 выступали в России, представлять Украину на Евровидении?

Сегодня много дискуссий идет вокруг артистов, которые после 2014 года выступали в России. Имеют ли они право участвовать в Нацотборе?

Любые запреты и ограничения свободы очень часто заканчиваются плохо. Особенно в Украине. И это уже исторический факт. В то же время есть люди, которые действительно должны быть ограничены в своих правах: предатели, коллаборационисты, те, кто помогает врагу, наводит ракеты или зарабатывает на войне.

Но все ли артисты, которые работали в России после 2014 года, одинаково виноваты перед Украиной? Я не уверена. Каждый случай требует очень внимательного анализа, а не "рубки с плеча".

Иначе во Франции в свое время не было бы Эдит Пиаф, которая выступала в оккупированном Париже, но при этом не была коллаборационисткой.

История часто намного сложнее, чем черно-белое разделение на "можно" и "нельзя".

Когда Украина будет выступать на Евровидении-2026?

Песенный конкурс Евровидение-2026 стартует в Вене уже 12 мая. Именно во вторник состоится первый пвфинал, однако Украина в этот вечер не будет выступать.

Наша представительница LELÉKA выйдет на сцену Евровидения 14 мая – во втором полуфинале. С песней Ridnym она будет выступать под номером 12.

Грандиозный грнад-финал, где выберут победителя нынешнего конкурса, состоится в субботу, 16 мая.