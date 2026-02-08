После агитации за LELÉKA: Общественное ответило, нарушила ли Руслана правила

Вчера, 7 февраля, отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2026. За право представлять Украину на 70-м песенном конкурсе в Вене боролись 10 участников, но победу одержала певица LELÉKA.

Нынешний Нацотбор не прошел без скандалов. Дело в том, что Руслана, которая была среди членов жюри, публично агитировала за LELÉKA, поэтому ее обвинили в нарушении правил. Общественное Вещание впервые прокомментировало инцидент.

Читайте также Было подключено очень много ресурсов, – Monokate прокомментировала победу LELÉKA в Нацотборе

В заявлении Общественного говорится, что во время финала Национального отбора на Евровидение жюри делятся впечатлениями о выступлениях артистов. Руслана положительно оценила номер LELÉKA и призвала выбирать именно ее. В то же время вещатель утверждает, что артистка не нарушила правил, и добавил, что ее комментарий является личной позицией.

Так, после завершения выступлений члены жюри проводят закрытое обсуждение и индивидуально выставляют баллы участникам, по сумме которых и формируется окончательный результат голосования жюри. Мы благодарны каждому члену жюри за оценку участников Нацотбора, привлечение в конкурсный отбор и экспертные комментарии,

– написали представители Общественного.

Кроме Русланы, в судейских креслах сидели: певица Злата Огневич, музыкант и композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов и режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Напомним, что победителя Нацотбора выбирают по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). LELÉKA получила самую высокую оценку – 10 и от тех, и от тех. Общий балл конкурсантки – 20.

Что известно о скандале?