Не успели даже обручальные кольца снять: украинские знаменитости, чьи браки распались за считанные месяцы

Белое платье, обручальные кольца, слезы счастья и обещания любить друг друга до конца жизни. Все это выглядит невероятно романтично, особенно когда свадьба обходится в десятки тысяч долларов. Правда, в украинском шоу-бизнесе некоторые любовные истории заканчиваются быстрее, чем гости успевают посмотреть свадебные фотографии.

Кто-то не выдержал семейной жизни, кому-то помешала ревность, а кто-то просто понял, что выбрал не того человека. 24 Канал уже рассказывал о звездных пар, которые вместе уже более 20 лет,, а сейчас собрал истории украинских знаменитостей, чьи браки не продлились даже года.

Алина Гросу и Александр Комков – около 6 месяцев



Алина Гросу и Александр Комков / Фото из соцсети



В июне 2019 года Алина Гросу устроила роскошную свадьбу с бизнесменом Александром Комковым в Италии. Празднование на старинной вилле в Вероне обошлось родителям певицы примерно в 100 тысяч евро. Казалось, сказочная жизнь обеспечена, но уже через полгода романтика закончилась.

По словам артистки, в декабре мужчина неожиданно предложил ей пожить отдельно. Впоследствии Гросу признавалась, что в отношениях возникали финансовые разногласия, ведь она зарабатывала больше, чем избранник.

О разрыве певица публично рассказала только в сентябре 2020 года. Получается, свадьба за 100 тысяч евро еще не гарантирует даже первой годовщины брака.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова – 6 месяцев



Александр Кривошапко и Татьяна Денисова / Фото из открытых источников



История любви участника "Х-фактора" Александра Кривошапко и хореографа Татьяны Денисовой в свое время напоминала настоящий телесериал.

Пара познакомилась на талант-шоу, а в мае 2011 года влюбленные поженились. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, они надеялись построить крепкую семью. Однако уже через полгода брак распался.

Отношения сопровождались ссорами и ревностью. Впоследствии Кривошапко откровенно рассказывал о конфликтах с бывшей женой. И хотя на сцене певец привык к драматическим выступлениям, семейная драма оказалась гораздо сложнее.

Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый – 11 месяцев



Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый / Фото VIVA



В 2004 году Наталья Могилевская вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Чалого. Пышная свадьба, звездные гости и романтическое путешествие в Париж – казалось, певица наконец обрела свое счастье.

Однако сказка закончилась буквально за шаг до первой годовщины. Супруги развелись после 11 месяцев брака.

Впоследствии Могилевская объясняла, что причиной стали разные взгляды на жизнь и отсутствие взаимопонимания. По словам артистки, в сложный период она не чувствовала достаточной поддержки со стороны мужа.

Владимир Борисенко и Лавика – несколько месяцев



Владимир Борисенко и Лавика / Фото из открытых источников



Бывший участник "Фабрики звезд" Владимир Борисенко и певица Лавика, настоящее имя которой Любовь Юнак, поженились в 2018 году.

Влюбленные пытались не афишировать свадьбу, однако в октябре журналисты все же узнали о браке артистов. И вот что самое интересное: пока поклонники поздравляли молодоженов, их отношения уже подходили к концу.

Как выяснилось впоследствии, 30 октября 2018 года пара подала на развод. Публично об этом артисты сообщили только в марте 2019-го.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко – 11 месяцев



Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко / Фото из инстаграма



В июле 2021 года звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк женился на визажистке Тине Антоненко. Романтическая свадьба состоялась в Карпатах, а фотографии счастливой пары тронули поклонников.

Однако уже в июне 2022 года супруги сообщили о разрыве. Вместе они прожили около четырех лет, но официальный брак продлился всего 11 месяцев.

Впоследствии актер объяснил, что они с Тиной пытались избегать конфликтов, замалчивали проблемы и постепенно поняли, насколько разными являются их взгляды на жизнь.

Слава Каминская и бизнесмен Евгений – около года



Слава Каминская и бизнесмен Евгений / Фото из открытых источников



Мало кто помнит, что до брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским звезда группы "НеАнгелы" уже была замужем.

В июне 2012 года Слава вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Однако уже примерно через год супруги развелись.

Впоследствии артистка призналась, что ее чувства к мужу угасли. По словам певицы, она не хотела обманывать Евгения, поэтому решила поставить точку в отношениях.

Николай Тищенко и Ирина Журавская – около года



Николай Тищенко и Ирина Журавская / Фото из открытых источников



В сентябре 2010 года ресторатор и будущий телеведущий Николай Тищенко женился на победительнице конкурса "Мисс Украина – 2008" Ирине Журавской.

Пара устроила красивую свадьбу на берегу Днепра. Однако семейное счастье оказалось недолгим, и уже в 2011 году супруги развелись.

Некоторые издания называют продолжительность брака шесть месяцев, другие – около года. Поэтому для статьи лучше указать, что он длился недолго, без точного количества месяцев.

Анна Тринчер и Александр Волошин – 1 год и 2 месяца



Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото jetsetter



В сентябре 2022 года певица Анна Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина. Молодожены активно демонстрировали свое счастье в соцсетях, записывали совместные видео и делились подробностями семейной жизни.

Однако уже через несколько месяцев супруги начали переживать кризис. Влюбленные даже обращались к семейному психотерапевту, но это не спасло отношения.

В ноябре 2023 года пара объявила о разводе. Получается, зрители успели увидеть не только свадьбу, но и финал этой любовной истории – почти как в реалити-шоу.

Ранее 24 Канал уже рассказывал о звездные пары с большой разницей в возрасте, которые доказывают, что любовь не слишком заботится о цифрах в паспорте.