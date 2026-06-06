Измены, русский язык и развод: самые скандальные интервью звезд, которые вышли за последний год
Очень часто скандалы разгораются там, где их не ждали. А поводом для этого становятся заявления знаменитостей в интервью, где они, видимо, не всегда до конца понимают важность своих слов.
24 Канал подготовил подборку одних из самых скандальных интервью за последний год, и далее в материале подробнее расскажем о том, что произошло.
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Тарас Тополя и Маричка Довбенко
Лидер группы АНТИТЕЛА относительно недавно дал интервью Маричке Довбенко. И вдруг инфлюенсерка сообщила, что команда артиста пытается заблокировать видео с певцом на ее ютуб-канале.
По словам Довбенко, команда солиста также угрожала заблокировать ее ютуб-канал, подать в суд, уничтожить ее программу и имя.
Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн
На упреки отреагировали представители Тополи. Адвокат Тараса обвинил журналистку в нарушении договоренностей во время интервью. По его словам, женщину попросили не спрашивать о браке и разводе с Еленой, его личные переживания и тому подобное. Маричка якобы согласилась на эти условия.
Перед подготовкой и записью я и присутствующая на записи PR-manager Елена Гармаш предупредили дважды Довбенко, что в интервью есть ограничения и рамки. Однако уже во время записи разговора Довбенко неоднократно ставила Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-супругой,
– добавил адвокат.
После завершения интервью пиар-менеджер певца сразу сообщила журналистке, что она нарушила договоренности, однако Довбенко заверила, что отдаст финальную версию на согласование.
Адвокат направил Довбенко правки и требование удалить фрагменты интервью, нарушающие договоренности, но получил ответ, что разговор оставят без изменений.
Довбенко утверждала, что прислала интервью на просмотр за четыре дня до запланированной даты публикации. Однако команда Тополя ответила, что не имеет времени, ведь у группы АНТИТЕЛА были три больших концерта в киевском Дворце спорта. По словам журналистки, она согласилась опубликовать разговор позже.
Когда артист пересмотрел присланное мной интервью, было сказано удалить 10 фрагментов. Строя нормальную и ответственную коммуникацию, я отреагировала на правки и расписала по каждому фрагменту, что можем учесть, а что нет. Далее я ожидала продолжения конструктива в обсуждении правок, но мне было сказано: "Это просто лень",
– рассказала Довбенко.
Вадим Буряковский
Более двух месяцев назад муж Ольги Поляковой пришел на интервью к Дмитрию Гордону. Во время разговора тема дошла до мужа Маши Ефросининой – Тимура Хромаева.
Бизнесмен назвал мужа певицы "мажором, который не ударил палец о палец".
Просто Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил...,
– заявил муж Поляковой.
Он также добавил, что отец Тимура был состоятельным человеком и все ему оставил.
Относительно Маши Ефросининой Буряковский сказал, что на сцене ведущая ему нравится. Тогда как в жизни она вроде бы не является такой открытой. По мнению бизнесмена, благодаря Оле Поляковой Ефросинина раскрылась.
Интервью Вадима Буряковского: смотрите видео онлайн
После этого в сети разгорелся скандал. Полякова опубликовала сообщение в соцсетях, где заявила, что не надеялась услышать от мужа такие слова, а также добавила, что мнение Буряковсього – это его личная позиция.
Именно поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи – я их не разделяю и откровенно говоря была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям,
– написала Оля Полякова.
В Threads звезда также опубликовала два сообщения, где написала, что "муж жив, но из дома больше не выйдет", и что считает нормальным извиниться за слова, которые были неуместными.
Сама же Маша открыто не реагировала на интервью Буряковского.
Кристина Горняк
Кто не знал, то Кристина – бывшая жена шоумена Владимира Остапчука. Долгое время между ней и новой возлюбленной ведущего возникали публичные скандалы в соцсетях. В конце концов, женщина решилась на дать интервью Алине Доротюк, где рассказала о настоящих отношениях с бывшим мужем.
Горняк утверждает, что у Остапчука были проблемы с алкоголем. Последние их ссоры женщина фиксировала на видео, ведь на утро он ничего не помнил или плохо помнил. По словам Кристины, ведущий даже мог выпить и не ночевать дома, а также унижал ее, когда был в состоянии алкогольного опьянения.
По ее словам, во время ссор Остапчук мог бросать предметы или бить их об пол или стену, однако подчеркнула, что физического насилия не применял.
Интервью с Кристиной Горняк: смотрите видео онлайн
Кто не знал, то по состоянию на сейчас Владимир Остапчук и его возлюбленная Екатерина вместе с сыном эмигрировали в Канаду. Там также живут дети шоумена от первого брака: дочь Эмилия и сын Эван-Александр.
Решение окончательно приняли в конце февраля, когда дом Остапчука и Кристины Горняк пострадал из-за обстрела.
Наталья Денисенко
Тема развода Денисенко и Андрея Фединчика очень долго попадала в громкие заголовки прессы. Но больше всего ситуация обострилась после интервью актрисы.
Наталья говорила, что Фединчик ее оскорблял, ей не хватало мужчины рядом и тому подобное. Сам актер утверждает, что его бывшая жена изменяла ему еще с 2024 года. На тот момент ее новый возлюбленный имел семью, где воспитывал детей. Вероятно, именно ради Денисенко он покинул семью.
На защиту Андрея стали его первая бывшая жена и Ксения Мишина.
Виктория Кукса вспомнила, как Денисенко влезла в ее семью.
Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды, и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью,
– написала Виктория.
Женщина также подтверждает, что актриса действительно изменяла Андрею и ее ничего не останавливало. Виктория отметила, что решила осветить эту историю публично, ведь Денисенко "уже второй раз громко заявляет, что не имела отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека".
Ксения Мишина, которая является кумой бывших супругов, обвинила Наталью в подлости, лжи и двуличии. Актриса призвала не верить ни одному слову звездной коллеги.
Олег Винник
Ну и на десерт – бывший любимец женщин, который в Германии дал интервью РБК-Украина Life.
Во время своего рассказа артист дал много скандальных, а иногда и даже абсурдных. Но сегодня мы расскажем о тех, которые наделали больше всего шума.
Журналистка интересовалась у Винника вопросом относительно русского языка. И певец заявил, что было бы неуместно, если бы сейчас в Украине запретили общаться на русском. Также он и его жена начали спекулировать на теме русскоязычных военных.
Также Олег не согласен с тем, что его называют предателем. Он считает, что его называют предателем только потому, что "кто-то" постоянно натравливает на него украинцев и провоцирует хейт.
И поверьте, что это далеко не все скандальные заявления артистов, которые они успели сделать за последний год. Однако те, о которых мы рассказали сегодня, стали именно такими, что их обсуждают до сих пор.