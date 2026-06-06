Измены, русский язык и развод: самые скандальные интервью звезд, которые вышли за последний год

Очень часто скандалы разгораются там, где их не ждали. А поводом для этого становятся заявления знаменитостей в интервью, где они, видимо, не всегда до конца понимают важность своих слов.

24 Канал подготовил подборку одних из самых скандальных интервью за последний год, и далее в материале подробнее расскажем о том, что произошло.

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Тарас Тополя и Маричка Довбенко

Лидер группы АНТИТЕЛА относительно недавно дал интервью Маричке Довбенко. И вдруг инфлюенсерка сообщила, что команда артиста пытается заблокировать видео с певцом на ее ютуб-канале.

По словам Довбенко, команда солиста также угрожала заблокировать ее ютуб-канал, подать в суд, уничтожить ее программу и имя.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн

На упреки отреагировали представители Тополи. Адвокат Тараса обвинил журналистку в нарушении договоренностей во время интервью. По его словам, женщину попросили не спрашивать о браке и разводе с Еленой, его личные переживания и тому подобное. Маричка якобы согласилась на эти условия.

Перед подготовкой и записью я и присутствующая на записи PR-manager Елена Гармаш предупредили дважды Довбенко, что в интервью есть ограничения и рамки. Однако уже во время записи разговора Довбенко неоднократно ставила Тарасу провокационные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-супругой,

– добавил адвокат.

После завершения интервью пиар-менеджер певца сразу сообщила журналистке, что она нарушила договоренности, однако Довбенко заверила, что отдаст финальную версию на согласование.

Адвокат направил Довбенко правки и требование удалить фрагменты интервью, нарушающие договоренности, но получил ответ, что разговор оставят без изменений.

Довбенко утверждала, что прислала интервью на просмотр за четыре дня до запланированной даты публикации. Однако команда Тополя ответила, что не имеет времени, ведь у группы АНТИТЕЛА были три больших концерта в киевском Дворце спорта. По словам журналистки, она согласилась опубликовать разговор позже.

Когда артист пересмотрел присланное мной интервью, было сказано удалить 10 фрагментов. Строя нормальную и ответственную коммуникацию, я отреагировала на правки и расписала по каждому фрагменту, что можем учесть, а что нет. Далее я ожидала продолжения конструктива в обсуждении правок, но мне было сказано: "Это просто лень",

– рассказала Довбенко.