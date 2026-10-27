Звезда сериалов "Скорая помощь" и "Питт" стал самым сексуальным мужчиной мира 2026 года

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года. В этом году титул получил 55-летний американский актер Ноа Уайли, известный по сериалам "Скорая помощь" (ER) и "Питт" (The Pitt).

Издание ежегодно объявляет победителя этой номинации, учрежденной еще в 1985 году. В интервью People актер признался, что сначала не поверил в эту новость. По его словам, он подумал, что это чья-то шутка, ведь даже представить себе не мог, что получит такое признание.

Во время беседы Уайли также спросили, когда он наконец начал чувствовать себя уверенно в собственном теле. Актер пошутил, что надеялся на это именно в тот день, когда его объявили самым сексуальным мужчиной года. Однако признался, что до сих пор не чувствует себя полностью уверенно.

Мне нравится быть в шкуре других людей. Мне нравится перевоплощаться в персонажей. Я до сих пор стесняюсь. Для меня самое сложное – общаться без сценария, просто быть собой,

– поделился актер.

Что известно о личной жизни Ноа Уайли

Помимо актерской карьеры Ноа Уайли уделяет внимание семье. Его жена – актриса Сара Уэллс. Пара начала встречаться в 2011 году, а 7 июня 2014 года влюбленные сыграли скромную свадьбу на собственной ферме в Калифорнии. В следующем году у супругов родилась дочь Фрэнсис Харпер.

Ранее Уайли был женат на визажистке Трейси Варбин Уайли. Их брак продлился до 2009 года. У бывших супругов двое детей – сын Оуэн и дочь Оден.

Напомним, что в 2025 году звание самого сексуального мужчины по версии People получил британский актер Джонатан Бейли, известный по сериалу "Бриджертоны". Он стал первым открытым геем, получившим этот титул за всю историю номинации.