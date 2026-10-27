Зірка серіалів "Швидка допомога" та "Пітт" став найсексуальнішим чоловіком 2026 року

Видання щороку оголошує переможця цієї номінації, започаткованої ще у 1985 році. В інтерв'ю People актор зізнався, що спочатку не повірив у цю новину. За його словами, він подумав, що це чийсь жарт, адже навіть не міг уявити, що отримає таке визнання.

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Під час розмови Вайлі також запитали, коли він нарешті почав почуватися впевнено у власному тілі. Актор пожартував, що сподівався на це саме в день, коли його оголосили найсексуальнішим чоловіком року. Однак зізнався, що досі не почувається цілком упевнено.

Мені подобається бути в шкірі інших людей. Мені подобається перевтілюватися в персонажів. Я досі ніяковію. Для мене найскладніше – спілкуватися без сценарію, просто бути собою– поділився актор.

Що відомо про особисте життя Ноа Вайлі

Окрім акторської кар'єри, Ноа Вайлі приділяє увагу родині. Його дружина – акторка Сара Веллс. Пара почала зустрічатися у 2011 році, а 7 червня 2014 року закохані зіграли скромне весілля на власній фермі в Каліфорнії. Наступного року в подружжя народилася донька Френсіс Гарпер.

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Раніше Вайлі був одружений із візажисткою Трейсі Варбін Вайлі. Їхній шлюб тривав до 2009 року. У колишнього подружжя двоє дітей – син Овен і донька Оден.

Нагадаємо, що у 2025 році звання найсексуальнішого чоловіка за версією People отримав британський актор Джонатан Бейлі, відомий за серіалом "Бріджертони". Він став першим відкритим геєм, який здобув цей титул за всю історію номінації.