Не видит для себя будущего в Украине: как сейчас живет бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос

Пожалуй, уже никого не удивишь тем, что та или иная знаменитость сейчас строит свою жизнь за пределами Украины. В этот список входит и певица Санта Димопулос, которая продолжает говорить по-русски, потому что, по ее словам, она родилась в русскоязычной семье и это останется с ней навсегда.

Бывшая солистка "ВИА Гры" имеет украинско-ассирийско-греческое происхождение. Однажды Хрисанти Димопулос Янисовна решила полностью сменить свое имя, фамилию и отчество. Именно поэтому теперь певицу официально зовут Санта Димопулос Игоревна. Интересно, что певица является мастером спорта по спортивным бальным танцам, окончила юридический факультет, участвовала в шоу "Фабрика звезд", а затем заменила Надежду Мейхер в группе "ВИА Гра". Как сегодня живет артистка, узнайте в материале 24 Канала.

В коллективе она пробыла до 2012 года, а через четыре года Санта вместе с другими бывшими участницами "ВИА Гры" объединилась в группу Queens, которая просуществовала всего год.

Димопулос была участницей 4-го сезона "Танцев со звездами". Вместе с Максимом Леоновым певица победила в проекте, однако пара отдала свой кубок Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, занявшим второе место.

Мужчины Санты Димопулос

В 2008 году певица родила сына от ведущего Андрея Деджулы, однако через два года пара рассталась. Сегодня мальчик живет в Украине с отцом. Он принял решение о переезде самостоятельно.

Затем в ее жизни появился бизнесмен Владимир Самсоненко, они даже сыграли свадьбу в Италии, но потом знаменитость призналась, что все это было фикцией.

С 2015 года артистка была в отношениях с владельцем спортивных клубов Игорем Кучеренко. У супругов родилась дочь София, но два года назад Санта объявила о разводе.

К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это было нелегко принять, хотя это был осознанный выбор,

– писала артистка.

Санта Димопулос с бывшим мужем и детьми / Фото из инстаграма Санты Димопулос

На днях в соцсетях женщина призналась, что именно она инициировала развод. А одной из причин такого решения стал постоянный контроль.

Я жила под постоянным контролем. А потом началась война. Все стало совсем другим. Я оказалась в новой стране и впервые за долгое время начала задавать себе вопрос, который раньше даже не приходил в голову: "Почему хочу именно я?". Чем глубже я узнавала себя, тем яснее понимала... Очень многие мои решения были продиктованы страхом, который стал уже таким привычным,

– подытожила Димопулос.

В каких скандалах фигурировала фамилия певицы

В 2022 году, в день памяти жертв Голодомора, певица опубликовала видео с чаепития в Версале. Санта признала свою ошибку, но подчеркнула, что ей не нужны даты, чтобы помнить о той или иной трагедии.

В 2023 году, когда в Украине уже шла полномасштабная война, звезда появилась в компании Лолиты Османовой, дочери российского олигарха. Позже певица объяснила, что не делит людей по расам, вероисповеданиям или цвету кожи. Однако она якобы не общается с людьми, поддерживающими нападение на Украину.

Что касается языкового вопроса, то, по ее словам, на бытовом уровне она общается на трех языках, и блог ведет также на трех. А что касается украинского, то она старается вводить его плавно, без давления.

Где сейчас Санта Димопулос и вернется ли она в Украину

В начале войны певица с мужем и детьми уехала во Францию, а затем поселилась в ОАЭ. В 2024 году Санта заявила, что не видит для себя будущего в Украине.

Сейчас я не вижу будущего в Украине, что будет дальше – не знаю. Украина – моя Родина, мое сердце. Стараюсь не мучить себя мыслями о будущем, я благодарна за все, что есть в моей жизни на данном этапе, и принимаю изменения такими, какие они есть,

– подчеркнула знаменитость.

В мае Димопулос отпраздновала 39-й день рождения в роскошном платье бренда Schiaparelli стоимостью почти полмиллиона гривен (его стоимость – 8100 евро).

День рождения Санты Димопулос / Фото из инстаграма певицы

Вероятно, блог – основной вид деятельности артистки сегодня. Она много путешествует и активно освещает это в инстаграме, а также затрагивает различные психологические темы, делится советами, устраивает авторские ретриты для женщин, записывает подкасты.

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