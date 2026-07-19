Екссолістка "ВІА Гри" має українсько-ассирійсько-грецьке походження. Якось Хрисанті Дімопулос Янісівна захотіла повністю змінити свої ім'я, прізвище й по батькові. Саме тому тепер співачку офіційно звати Санта Дімопулос Ігорівна. Цікаво, що виконавиця є майстром спорту зі спортивних бальних танців, закінчила юридичний факультет, брала участь у "Фабриці зірок", а потім замінила Надію Мейхер у гурті "ВІА Гра". Як сьогодні живе артистка, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

У колективі вона пробула до 2012 року, а через чотири роки Санта разом з іншими ексучасницями "ВІА Гри" об'єднались у гурт Queens, який проіснував усього рік.

Дімопулос була учасницею 4-го сезону "Танців із зірками". Разом із Максимом Леоновим співачка перемогла у проєкті, однак пара віддала свій кубок Юлії Саніній та Дмитру Жуку, які посіли друге місце.

Чоловіки Санти Дімопулос

У 2008 році співачка народила сина від ведучого Андрія Деджули, однак через два роки пара розійшлась. Сьогодні хлопець живе в Україні з батьком. Він ухвалив рішення про переїзд самостійно.

Потім у її житті був бізнесмен Володимир Самсоненко, вони навіть відіграли весілля в Італії, та потім знаменитість зізналась, що все це було фікцією.

З 2015 року артистка була у стосунках із власником спортивних клубів Ігорем Кучеренко. У подружжя народилась донька Софія, але два роки тому Санта оголосила про розлучення.

На жаль, попри відданість і любов одне до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, хоч це був усвідомлений вибір,

– писала артистка.

Санта Дімопулос з колишнім чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Днями у соцмережах жінка зізналась, що вона стала ініціаторкою розлучення. А одна з причин такого рішення – постійний контроль.

Я жила під постійним контролем. А потім почалася війна. Все стало зовсім іншим. Я опинилися в новій країні і перший раз за довгий час почала запитувати себе те, що раніше навіть не приходило в голову: "А чого хочу саме я?". Чим глибше я знайомилася з собою, тим ясніше розуміла... Дуже багато моїх рішень були продиктовані страхом, який став уже таким звичним,

– підсумувала Дімопулос.

У яких скандалах фігурувало прізвище співачки

У 2022 році, у день вшанування пам'яті жертв Голодомору, співачка опублікувала відео з чаювання у Версалі. Санта визнала свою помилку, але підкреслила, що їй не потрібні дати, щоб пам'ятати про ту чи іншу трагедію.

У 2023 році, коли в Україні вже тривала повномасштабна війна, зірка засвітилась у компанії Лоліти Османової, доньки російського олігарха. Пізніше співачка пояснила, що не ділить людей за расами, віруваннями чи кольором шкіри. Однак вона нібито не спілкується з людьми, які підтримують напад на Україну.

Що стосується мовного питання, то, за її словами, на побутовому рівні вона спілкується трьома мовами, і блог веде також на трьох. А що стосується української, так вона намагається вводити її лагідно, без тиску.

Де зараз Санта Дімопулос і чи повернеться в Україну

На початку війни виконавиця з чоловіком і дітьми виїхали до Франції, а потім оселились в ОАЕ. У 2024 році Санта зробила заяву, що не бачить для себе майбутнього в Україні.

Нині не бачу майбутнього в Україні, що буде далі – не знаю. Україна – моя Батьківщина, моє серце. Намагаюся не мучити себе думками про майбутнє, я вдячна за все, що є в моєму житті на даному етапі та приймаю зміни як є,

– підкреслила знаменитість.

У травні Дімопулос відсвяткувала 39-й день народження у розкішній сукні бренду Schiaparelli за майже пів мільйона гривень (її вартість – 8100 євро).

День народження Санти Дімопулос / Фото з інстаграму співачки

Ймовірно, блог – основний вид діяльності артистки сьогодні. Вона багато подорожує і активно висвітлює це в інстаграмі, а також висвітлює різноманітні психологічні теми, ділиться порадами, влаштовує авторські ретрити для жінок, записує подкасти.

Цікаво, що розкішний образ життя веде і дружина нового прем'єр-міністра України – Ірина Корецька. У її колекції є прикраси з діамантами та люксові речі.