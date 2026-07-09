Жила под постоянным контролем: Санта Димопулос назвала причину развода с Игорем Кучеренко

Известная украинская певица впервые раскрыла пикантные подробности своего разрыва с влиятельным избранником после многих лет совместной жизни. Она откровенно рассказала о том, кто именно сделал первый шаг к прекращению этих отношений.

Украинская певица Санта Димопулос прокомментировала развод с мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко и впервые рассказала о причинах на своей странице в инстаграме.

Пара прожила в официальном браке 11 лет, и за это долгое время у них родилась общая дочь София. Однако весной 2024 года певица поразила поклонников новостью о разрыве.

До сих пор Санта избегала каких-либо подробностей, ограничиваясь лишь заверениями, что они с бывшим мужем сохранили теплые дружеские отношения. На днях в Instagram-stories звезда наконец решилась на откровенность и намекнула, что именно она стала инициатором развода.

Артистка призналась, что это решение далось ей чрезвычайно тяжело, а сам процесс обдумывания длился не один месяц. В конце концов, Санта сделала выбор в пользу собственного счастья и поняла, что хочет двигаться дальше самостоятельно. Несмотря ни на что, она остается безгранично благодарна бывшему избраннику за совместные годы и за рождение любимой дочери.

Я прожила 11 лет в отношениях. Мы взрослели вместе, строили семью, у нас родился ребенок. И я, правда, благодарна этому периоду за очень много уроков. Решение о разводе стало одним из самых непростых в моей жизни. Я шла к нему не один день и не один месяц. И это не был выбор против кого-то. Это был выбор в пользу себя,

– прокомментировала артистка.

Также Санта подробнее объяснила, что именно стало причиной развода. Оказывается, певица долгое время не ставила себя на первое место и не задавалась глубокими вопросами о том, к чему стремится ее душа:

Я жила под постоянным контролем. А потом началась война. Все стало совсем другим. Я оказалась в новой стране и впервые за долгое время начала задавать себе вопросы, которые раньше даже не приходили в голову: "А чего хочу именно я?". Чем глубже я знакомилась с собой, тем яснее понимала... Очень многие мои решения были продиктованы страхом, который стал уже таким привычным.

Санта Димопулос о разводе / фото из инстаграма

Также стало известно об изменениях в личной жизни Даши Кацуриной. После разрыва с Дантесом ресторатор переехала и показала новую квартиру в Киеве.

