Укр Рус
Show24 Украинские звезды Блогерша Саша Бо с детьми пережила землетрясение в Турции и поделилась подробностями
3 июня, 16:30
2

Блогерша Саша Бо с детьми пережила землетрясение в Турции и поделилась подробностями

Мария Примыч
Основні тези
  • Украинская блогерша Саша Бо вместе с детьми пережила землетрясение в Турции 3 июня.
  • Саша Бо сообщила, что землетрясение произошло в 2:17 ночи и длилось до 10 секунд.

Украинская блогерша Александра Тарнавская, известная как Саша Бо, вместе с детьми пережила землетрясение в Турции. Это произошло ночью 3 июня.

Вероятно, Саша Бо с детьми находится в городе Фетхие, что на юго-западе Турции (она указала такую геолокацию). Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогерши.

Смотрите также Блогерша Юля Верба сделала пластическую операцию груди и рассказала об осложнениях

В сториз Саша Бо сообщила, что ночью 3 июня вместе с детьми пережила землетрясение, которое всколыхнуло Турцию. Семья отправилась на отдых, чтобы убежать "от стрессовых украинских реалий".

Землетрясение произошло в 2:17 ночи, вода в бассейнах поднялась волнами, здание трясло, кровать дрожала, 
– написала блогерша.

Она отметила, что местные жители привыкли к легким толчкам, но это было серьезное землетрясение.

Страшно, но контролируемо. Это продолжалось до 10 секунд. Я удивлена, что не паниковала, 
– поделилась Саша Бо.

Саша Бо с детьми пережила землетрясение / Скриншот из инстаграма

Что известно о землетрясении в Турции

  • Ночью 3 июня в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, у побережья Мармариса.

  • Землетрясение также почувствовали люди в соседних провинциях.

  • Погиб 14-летний ребенок, у которого произошла паническая атака. Также есть 69 пострадавших.