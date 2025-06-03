Блогерша Саша Бо с детьми пережила землетрясение в Турции и поделилась подробностями
- Украинская блогерша Саша Бо вместе с детьми пережила землетрясение в Турции 3 июня.
- Саша Бо сообщила, что землетрясение произошло в 2:17 ночи и длилось до 10 секунд.
Украинская блогерша Александра Тарнавская, известная как Саша Бо, вместе с детьми пережила землетрясение в Турции. Это произошло ночью 3 июня.
Вероятно, Саша Бо с детьми находится в городе Фетхие, что на юго-западе Турции (она указала такую геолокацию). Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогерши.
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В сториз Саша Бо сообщила, что ночью 3 июня вместе с детьми пережила землетрясение, которое всколыхнуло Турцию. Семья отправилась на отдых, чтобы убежать "от стрессовых украинских реалий".
Землетрясение произошло в 2:17 ночи, вода в бассейнах поднялась волнами, здание трясло, кровать дрожала,
– написала блогерша.
Она отметила, что местные жители привыкли к легким толчкам, но это было серьезное землетрясение.
Страшно, но контролируемо. Это продолжалось до 10 секунд. Я удивлена, что не паниковала,
– поделилась Саша Бо.
Что известно о землетрясении в Турции
Ночью 3 июня в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, у побережья Мармариса.
Землетрясение также почувствовали люди в соседних провинциях.
Погиб 14-летний ребенок, у которого произошла паническая атака. Также есть 69 пострадавших.