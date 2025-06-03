Ймовірно, Саша Бо з дітьми перебуває у місті Фетхіє, що на південному заході Туреччини (вона вказала таку геолокацію). Пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

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В сториз Саша Бо повідомила, що вночі 3 червня разом з дітьми пережила землетрус, який сколихнув Туреччину. Сім'я відправилася на відпочинок, щоб втекти "від стресових українських реалій".

Землетрус відбувся о 2:17 ночі, вода в басейнах здійнялась хвилями, будівлю трусило, ліжко тремтіло,

– написала блогерка.

Вона зазначила, що місцеві жителі звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус.

Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала,

– поділилась Саша Бо.

Саша Бо з дітьми пережила землетрус / Скриншот з інстаграму

Що відомо про землетрус у Туреччині