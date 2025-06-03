На жаль, одна дитина загинула. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD) та губернатора провінції Мугла.

Дивіться також Зафіксували незначні коливання: на Закарпатті стався землетрус

Що відомо про землетрус у Туреччині

Землетрус магнітудою 5,8 бала стався біля узбережжя Мармаріса о 02:17. Його також відчули в сусідніх провінціях.

Епіцентр поштовхів був на глибині 67,91 кілометра.

Землетрус в Туреччині: дивіться відео

Жодних негативних наслідків для інфраструктури не було виявлено. Руйнувань у житлових будинках також немає.

Однак, загинула 14-річна дитина – у неї сталася панічна атака під час землетрусу.

Туреччину сколихнув землетрус: дивіться відео

Ще 69 осіб постраждали. 14 із них отримали медичну допомогу на місці через паніку та стрибки з висоти.