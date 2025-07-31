Перспективная группа Tember Blanche в этом году была одним из хедлайнеров Atlas Festival. Саша Ганапольская и Владислав Лагода впервые выступали на одном из крупнейших фестивалей Украины и сразу покорили главную сцену.

Это был один из концертов, во время которых начался дождь, однако это не испортило атмосферы, а наоборот – люди кайфовали вместе с артистами на полную. После концерта журналисты Show24 пообщались с Сашей в рамках проекта "Интервью24". Результат разговора – читайте дальше.

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Будет ли концерт Tember Blanche во Дворце спорта?

Саша, вы были на Atlas Festival как гость, а также одними из хедлайнеров, которые выступали на главной сцене. Как впечатления от нынешнего фестиваля?

Хотя во время нашего выступления начался дождь, мне кажется, это только добавило особого вайба. В этом году. мы впервые выступали на Atlas Festival и сразу на главной сцене, поэтому эмоции переполняют.

В программе фестиваля было очень много молодых украинских исполнителей, которые только начинают свою карьеру. Есть ли среди них артисты, которых можете назвать примером создания качественной украинской музыки?

На Atlas Festival выступал NIKOW, мы ходили на его выступление, потому что было интересно, в чем его феномен, почему его так полюбили. И поняли, что он действительно классный артист, очень хорошо работает в своей сфере.

Украинские артисты все чаще объявляют о концертах во Дворце спорта. Планирует ли Tember Blanche собрать подобную площадку?

Мы еще не прошли эту градацию. У нас был концерт в Origin Stage, потом надо Stereo Plaza, а тогда уже Дворец спорта. Мы очень равномерно развиваемся, хочется поддержать это. Прикольно, когда кто-то выстреливает как Klavdia Petrivna, но это не наш стиль.

Искренность в музыке и недооцененные песни

Как вы считаете, что важнее для слушателя: искренность в музыке или качество продакшина?

Мы начинали с искренности, а качество пришло со временем. Важнее искренность, потому что без нее ничего не будет.

Вы не боитесь звучать нежно в эпоху громкого хайпа. Не ищете скандалов, не пытаетесь привлечь к себе внимание. Сложно ли сейчас быть спокойными, если там можно сказать, артистами в индустрии, которая гонится за быстрыми хитами?

Труднее, пожалуй, привлечь массовую аудиторию. Сначала мы собрали вокруг себя маленький пузырь, вместе с которым и развиваемся. Такие фестивали как Atlas – это возможность показать свою музыку другим. И для нас это самое важное. Я всегда говорила, что для меня не так важно собрать большую площадку, как собрать вокруг нас пусть пятьсот, но своих людей.

По вашему мнению, какую вашу песню люди до сих пор недооценили?

Если песню не послушали столько раз, сколько мне хотелось бы, то, возможно, это моя недоработка. Однако я очень хочу дать вторую жизнь песне "Хованки", и обязательно сделаю это.

Tember Blanche – "Хованки": смотрите видео онлайн

Работа с мужем и мобилизация

Ваша семья – это тот случай, когда муж и жена работают вместе. Совместная работа по-разному влияет на отношения. Удается ли вам отделять личную жизнь и карьеру?

На самом деле мы не представляем одно без другого. Наша история началась с работы: я подошла к Владу, когда он играл, и попросила спеть. Поэтому сначала наши отношения были только рабочими. Но музыка – это такая интимная вещь, что когда вы сходитесь, то все равно возникает какая-то близость. Так мы и начали встречаться. Мне кажется, что творчество – это наоборот то, что нас держит. И мы очень разные в рабочих подходах. Влад больше эмоциональный, а у меня постоянно много идей, планов.

Не могу сейчас обойти вопрос мобилизации, потому что это касается каждой семьи. Обсуждали ли уже с Владиславом его вероятную службу в Силах Обороны?

Конечно, что мы об этом думали, говорили. Каждый человек думает об этом, переживает за свою жизнь, жизнь своих родных. Мне нравится концепция, которая есть в Израиле. Там много лет идет война и все люди, независимо от пола, должны уметь себя защищать. Сейчас мы должны быть готовы ко всему.

Я приехала в Киев из Львова, и что в столице, что у нас в городе очень часто слышу русскую речь. Очень обидно, что люди возвращаются к русскому в то время, когда Россия чуть ли не каждую ночь атакует наши города, в частности очень часто страдает Киев. Какие ваши мысли, наблюдения по этому поводу?

Когда мы бываем во Львове, то редко слышим русский. Возможно потому, что постоянно посещаем одни и те же места в центре. В Киеве тенденция действительно печальная. Что я делаю? Пищу и пишу украинские песни.