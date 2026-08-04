Звезда Marvel Себастьян Стэн впервые стал отцом

43-летний американский актер Себастьян Стэн и 41-летняя британская актриса Аннабель Уоллис стали родителями.

Первым о пополнении в семье сообщил TMZ, тогда как сами знаменитости и их представители пока не комментируют эту новость. По данным инсайдеров, ребенок появился на свет еще в прошлом месяце, однако пара решила не афишировать это событие.

О беременности Уоллис стало известно в апреле, когда папарацци заметили пару во время прогулки в Нью-Йорке. На фото поклонники обратили внимание на изменения в фигуре актрисы.

Незадолго до рождения ребенка Стэн впервые публично заговорил о своем отношении к отцовству. В интервью Deadline, посвященном фильму "Fjord", актер признался, что эта работа заставила его по-другому взглянуть на роль мужа и отца.

Я хочу быть хорошим отцом,

– подчеркнул актер.

Он также тогда говорил, что чувствует большую ответственность и хочет не только хорошо воспитывать ребенка, но и оставаться хорошим человеком.

Себастьян Стэн и Аннабель Уоллис. Для просмотра фото листайте вправо:

Что известно об отношениях Себастьяна Стена и Аннабель Уоллис?

Слухи о романе между актерами впервые появились еще в мае 2022 года, когда их заметили вместе на праздновании дня рождения Роберта Паттинсона. С тех пор пара все чаще появлялась на публике.

В феврале 2024 года Уоллис поддержала возлюбленного на Берлинском кинофестивале во время премьеры фильма "A Different Man". А уже в мае они вместе вышли на красную дорожку Каннского кинофестиваля, где представляли картину "The Apprentice".

В начале 2025 года Стэн получил свой первый "Золотой глобус" за роль в фильме "A Different Man" и во время речи публично обратился к Уоллис со словами: "Аннабель, я люблю тебя". В этом году пара также неоднократно появлялась вместе на престижных киномероприятиях, лишь подогревая интерес к своим отношениям.

Между тем в семье украинской певицы и блогерши Ульяны Станиславской тоже произошло радостное событие – знаменитость впервые стала мамой.