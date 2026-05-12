Я был в восторге, – известный украинский актер рассказал о работе с Владимиром Зеленским

До президентства Владимир Зеленский занимался творческой деятельностью: был актером, продюсировал фильмы и телесериалы, а также возглавлял "Студию Квартал-95". Поэтому многие украинские актеры и представители шоу-бизнеса были лично знакомы с будущим президентом Украины.

Среди них – Сергей Калантай, который снимался с Зеленским в сериале "Слуга народа". В интервью Алине Доротюк он рассказал, каким был Владимир Александрович вне камер.

Вас также может заинтересовать Григорий Решетник уехал за границу и поселился с женой в роскошной вилле с бассейном

Я знал Владимира Александровича как актера, как коллегу, как продюсера и колоссального организатора,

– сказал Сергей Калантай.

Он отметил, что не дружил с будущим президентом, однако они пересекались на съемках и различных мероприятиях, что позволяло общаться.

Я был в восторге. Он мог за две минуты до важной сцены разрулить ситуацию организационно. Человек на два, три телефона разруливал,

– вспомнил актер.

Интервью с Сергеем Калантаем: смотрите видео онлайн

Ранее в интервью для OBOZ.UA Сергей Калантай также говорил, что Владимир Зеленский – хороший актер. "Когда мы готовились к финальной сцене, совсем недолго держал текст в руках, а потом без запинки и суфлера выдал его на камеру – а это три больших листа", – поделился актер.

Для контекста! Сергей Калантай исполнил роль Отто Адельвайнштайнера, главы МВФ немецкого происхождения, во втором сезоне сериала "Слуга народа". В то же время главную роль в сериале исполнил Владимир Зеленский, сыгравший учителя истории, который впоследствии становится Президентом Украины.

Что другие звезды говорили о Владимире Зеленском?

Алена Шоптенко, которая была партнершей Владимира Зеленского на шоу "Танцы со звездами" в 2006 году, вспоминала его как простого, открытого и искреннего человека. По ее словам, он очень ответственно относился к репетициям и всегда стремился максимально качественного результата.

Актер Дмитрий Оскин, который также снимался в сериале "Слуга народа", рассказал, что еще на площадке было заметно, что Владимир Зеленский имеет замечательные лидерские качества.